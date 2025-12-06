Neste domingo tem Torneio de Truco no domingo

A Diretoria de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul anunciou uma extensa programação esportiva para o encerramento de 2025. O diretor da pasta, André Leone, destacou que as atividades foram organizadas em parceria com a administração municipal, liderada pelo prefeito Celso Ribeiro, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e incentivar a integração entre os moradores.

A agenda começa neste domingo, dia 7 de dezembro, com o Torneio de Truco, às 9h, na Praça do Truco, na Avenida José Aleixo, no Jardim Paulista, a partir das 9h. No período da tarde, será disputada a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador, marcada para as 16h, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. A decisão será entre o Ajax FC e o Cohab FC.

Nos dias 13 e 14, o Clube Municipal de Malha e Bocha “Celestino Moneda”, do Clube XXI de Abril, no Jardim Fortaleza, sediará o Torneio de Bocha. No dia 13, sábado que vem, o torneio tem início às 14h. Já no domingo, dia 14, as disputas começam às 9h.

Também no próximo sábado, dia 13, das 17h às 23h, o Espaço Areninha “Zé Carlão”, no Conjunto Habitacional Nova Vargem Grande, será palco do Torneio de Basquete 3×3 Streetball, reunindo atletas e entusiastas da modalidade.

A programação se encerra no dia 21 de dezembro, às 8h, com a primeira prova do Circuito da Corrida da Capivara 2025, com largada prevista para as 8h, na Barragem Eduíno Sbardellini.