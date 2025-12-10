Banquetes e presentes na Rua do Comércio

Natal sempre remete à mesa farta e boa comida, leitoas e frangos assados e neste quesito, duas padarias se sobressaem na Rua do Comércio de então. A “Grande Padaria e Confeitaria Brasileira”, que tinha orgulho de anunciar que era ‘movida a eletricidade’, oferecendo pães, doces, “biscoutos”, etc… Além de Armazem de Secco e Molhados finos, Ferragens e miudezas. Era especialista em massas alimentícias de todos os gostos. A padaria era de propriedade de José Cândido Pereira, que mais tarde viria a se tornar a Padaria Candinho. Ela estava instalada na Rua do Comércio, ocupando os números 105 e 107. Ainda na propaganda pode-se ler: Agente da “Anglo Mexican Petroleum Co Lld”, “Kerozene Aurora” e afamada “gazolina ENERGINA”.



Outra padaria instalada na Rua do Comércio nº 113, era a Padaria e Confeitaria Lusitana, de Pedro Buscaratti, que trabalhava para batizados, casamentos, festas, etc, sob encomenda. “Pães de todas qualidades, doces finos e bebidas”.

O Natal também deve ter sido intenso naquele ano na Casa Lima, de Staffa & Costa, localizada na Rua do Comércio nos números 77 e 79. Na época ela anunciava “Loja de Fazendas (tecidos), Armarinho, Chapéos, corôas, calçados, louças, ferragens e Secos & Molhados”. Era também agente da The Texas Company e vendia “Kerozene, Gazolina e Lubrificantes”.



Nesta imersão de como seria a época natalina há 100 anos, as pessoas entrando para comprar produtos para os almoços e ceias natalinas, a busca de vestuários e presentes, há de se citar a Sapataria Central, que executava toda e qualquer encomenda de calçados sob medida. De propriedade de Raimundo Feminelli, era o único representante do afamado calçado “Scatamacchia”, o calçado da moda. Ela estava instalada na Rua do Comércio nº 98.



Quem estava em busca de um relógio ou joia para presentear no Natal de 1926, certamente o destino era a Relojoaria Brasileira “A Hora Certa”, que tinha grande e variado sortimento de joias, relógios e artigos para presente. Sob a batuta de Edmundo Russomanno, ficava na Rua do Comércio nº 44, era especializada em ouro, prata, plaque e ‘phantasia’, mantendo ainda oficina de conserto de relógios, joias e “gramofones”.