Painel: Candidato de Bolsonaro

Aguardar

As atenções agora voltam-se para quais vereadores serão sorteados para comporem a CEI do SAE. Serão três membros efetivos e dois suplentes, que elegerão o presidente e o relator da Comissão. Para o sorteio, deve-se sempre que possível, observar a representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.

Proporção dos partidos

O Republicanos tem três vereadores, Maicon, Fernando Corretor e Joãozinho da Força; o PL tem dois, Gustavo Bueno e Vanessa Martins; o PSD tem dois, Felipe Gadiani e Parafuso; o MDB tem dois, Rafael Coracini e Giovana Carvalho; o Podemos também tem dois, Ratinho e Paulinho da Prefeitura e o Cidadania tem Serginho da Farmácia e o Solidariedade o vereador Bilu.

Merecidas férias

Enquanto na Câmara Municipal o presidente Maicon quebrava cabeça com a questão envolvendo a instauração da CEI do SAE, tendo como pano de fundo a retirada da assinatura do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), que foi um dos proponentes da CEI, o vereador descansava em praias nordestinas, colocando várias fotos sua curtindo o “dom da vida” no calor das praias de Alagoas.

Boa ação

O vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) aniversariou e como presente, solicitou aos amigos e familiares que doassem dois quilos de alimentos. A arrecadação surpreendeu, foram mais de 270kg de arroz, 60kg de feijão, 60 litros de óleo, além de muitos outros alimentos. Toda a generosidade que recebeu foi doada ao Hospital de Caridade esta semana. O interventor do Hospital de Caridade José Geraldo Ramazotti parabenizou o vereador pela doação e seu espírito público.

Última CEI

A última CEI que aconteceu na Câmara Municipal foi a CEI do Almoxarifado, proposta em junho de 2022, durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes. Ela foi presidida pelo vereador Fernando Corretor (Republicanos), tendo como relator Célio Santa Maria (PSB) e Parafuso (PSD) como membro, além dos vereadores Magalhães (União Brasil) e Itaroti (PTB) como suplentes.

Foi arquivada

O objetivo da CEI foi apurar situações ocorridas no âmbito do almoxarifado municipal, com relação à liberação de materiais inservíveis (sucata), consertos mecânicos na frota municipal e o recebimento dos ovos de Páscoa, que estariam com data de validade já expirada. O prefeito Amarildo Duzi Moraes negou na ocasião que tinha havido irregularidades. Após os trabalhos, a CPI foi encerrada e arquivada, com algumas recomendações à prefeitura.

Candidato de Bolsonaro

Após ter sido escolhido pelo pai Jair Bolsonaro para ser o candidato a presidente da República em 2026 pelo Partido Liberal (PL), o senador Flávio Bolsonaro tem ocupado as mídias para falar sobre sua possível candidatura a presidente do Brasil no ano que vem.

A indicação pode rachar a direita, que tem predileção pelo atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Também o Centrão, composto por vários partidos, acham o nome do governador de São Paulo mais competitivo para enfrentar Lula (PT) em 2026.