Espírito do Natal

Hellen Indrigo Perez

O ônibus está vinte e sete minutos atrasado.

As pessoas já começaram a se amontoar debaixo do teto baixo que cobre o ponto, e está cada vez mais lotado aqui. Eu cheguei cedo, então ostento o luxo de ocupar um lugar no banquinho enferrujado.

Estou meio espremida, para ser sincera. Na minha esquerda, há uma grávida que se reveza entre jogar Candy Crush e assistir a cortes de novelas turcas. Na direita, um homem de meia idade fala ao celular.

E eu? Eu estou ocupada ouvindo.

– Não, Rita. Eu já te falei mil vezes, não dá.

Normalmente, não costumo ser enxerida assim. Mas você não pode me culpar por estar prestando atenção na conversa: são vinte e sete minutos de atraso, afinal de contas. O interesse por meus próprios pensamentos acabou há uns quinze minutos atrás.

– A mamãe iria adorar ter todos os filhos reunidos. – Uma voz feminina abafada suspirou do outro lado da linha – Até o Paulo veio de Pernambuco. Só vai faltar você.

– Não vai faltar ninguém, Rita. Te prometi que apareço lá às dez.

– Ela já vai estar dormindo nesse horário, você sabe o quanto aqueles remédios dão sono. – Ouço Rita resmungar. – O almoço está marcado para o meio dia e você quer aparecer às dez da noite?



Observo com o canto de olho enquanto ele aperta a testa entre os dedos, impaciente.

– Então eu cumprimento todos vocês no dia 26, está bom assim?

– Não, Rodrigo. O Natal é amanhã, não na sexta-feira.

– Pelo amor de Deus, Rita. O Natal hoje em dia é só comércio, todo mundo sabe disso. E quando der meio dia, um monte de gente vai estar correndo para a mercearia depois de perceber que esqueceram a carne ou a bebida para o churrasco. Não posso fechar mais cedo e perder dinheiro assim.

– É só um dia, não vai te fazer toda essa falta.

Ele revirou os olhos e conferiu as horas no relógio de pulso.

– Ah, qual é. Você sabe que eu estou economizando para comprar um carro.

– Rodrigo, você trocou a porcaria do carro há seis meses.

– Não começa. Vou comprar um para a mãe.

– Ela está doente! ー Rita gritou tão alto que até me encolhi no banquinho, e a conversa nem era comigo – Não pode dirigir há anos!



– Tá bom, que seja. O circular chegou. Te vejo amanhã às dez. Beijo, irmã.

O circular chegou, de fato. As rodas desaceleraram próximas ao meio fio e a porta da frente se abriu para a calçada. Rodrigo desligou a chamada, e acho que me arrependi de ouvir toda a conversa. Equilibro as várias sacolas no braço direito e subo as escadas do ônibus enquanto tento afastar sua voz da cabeça.

Vou atravessando o corredor entre os bancos, meio aos tropeços, e encontro um assento vazio ao lado de uma senhora. Ela está carregada de sacolas, assim como eu. Na verdade, se olho ao redor, consigo ver que quase todos estamos.

É 24 de dezembro e já são quase seis horas da tarde. Parece ser o prazo final para as compras de presentes de última hora.

Enquanto ouço o som contínuo da catraca girando, não consigo deixar de me perguntar se essas pessoas também acreditam que o Natal já não passa de comércio hoje em dia.

Fico olhando para a janela ao longo do caminho, e a senhora ao meu lado faz o mesmo. Não vai demorar muito para anoitecer. As luzes enroladas nos troncos das árvores vão se acender e, em breve, as pessoas aqui vão estar comemorando em algum lugar.

Mas não o Rodrigo, penso.

Mal o conheço, não sei ao certo porque isso me incomodou dessa maneira. Talvez seja apenas a inconveniência de perceber que o mundo parece se acinzentar depois que a gente cresce.



Há algum tempo, eu era uma criança e o Natal era mágico. Os dias eram feitos de expectativa, e as noites se resumiam em correr atrás das músicas natalinas que ecoavam pelos carros nas ruas.

É isso que acontece quando os anos passam? A correria, as contas a pagar e a frieza se tornam tudo o que temos? A festa que deveria ser sobre o amor se torna apenas comércio?

Acho que me incomoda porque não é nesse mundo que eu esperava viver. Queria continuar correndo pelas ruas atrás das músicas natalinas e contando os segundos para a meia-noite com brilho nos olhos infantis. Queria que tudo continuasse parecendo um pouco mágico e suave, mas agora imagino que isso talvez não passe de uma esperança vã.

Não consigo parar de pensar no Rodrigo. Não consigo parar de pensar que o dinheiro que ele espera ganhar amanhã nunca vai ser capaz de comprar o tempo perdido.

Mal percebo que estou mordendo o lábio e franzindo a testa até notar que a senhora ao meu lado me encara, parecendo preocupada.

– Você está bem, menina? – Ela pergunta.

Abro um sorriso meio envergonhado.

– Estou sim.



Ela sorri de volta.

– Está certo. Também veio fazer compras de última hora?

– Sim. – Respondo – Não tive muito tempo para buscar os presentes antes.

– É, a vida é uma correria que só, né? – Ela volta a olhar pela janela. Quando fala mais uma vez, é com um tom pensativo – A gente só não pode deixar o espírito do Natal morrer.

Não consigo evitar: fico olhando para ela como olharia para uma estrela cadente jogada bem aos meus pés. É um pouco surreal, quase como se a mulher soubesse o que eu estava pensando.

– E o que é o espírito do Natal para a senhora? – Pergunto, em um ato impulsivo.

Ela sorri de forma emotiva enquanto encara as sacolas de presentes apoiadas no colo.

– Se o Natal representa o aniversário de Jesus, que nasceu por amor…

– A mulher ergue os olhos para encontrar os meus – Então o espírito natalino deve ser sobre celebrar tudo aquilo que amamos e nos mantém de pé, você não acha?

Respiro fundo, absorvendo as palavras. Acho que entendo o que ela quer dizer.

A magia infantil não dura para sempre, isso é fato: a correria, as contas a pagar e a frieza surgem inevitavelmente, em algum momento. Mas viver tudo isso só faz sentido e só se torna menos enlouquecedor quando temos algo a que nos apegar.



O amor das pessoas, amor pelos sonhos, amor por nós mesmos. É o que fica quando o resto desmorona.

Não me entenda mal: em suas diferentes formas, o amor também tropeça. Também vacila, também engana. Às vezes, a gente enxerga amor onde não há. Mas quando é real, o amor se torna aquela coisa pela qual vale a pena lutar.

A indiferença do cotidiano não consegue tomar conta de quem vive com amor. E, no fim das contas, acho que não existe data melhor para cultivar esse sentimento do que o Natal.

Percebo que a senhora espera uma resposta. Digo que ela está certa, porque acho que está.

Quando olho pela janela mais uma vez, percebo que o céu começou a escurecer lentamente. As luzes em torno das árvores já se acenderam.

Persistir com paixão nos fez sobreviver a mais um ano, e estou a poucas horas de comemorar a vida com as pessoas que amo.

Por um instante, o mundo volta a ser mágico.