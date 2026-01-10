Caminhão tomba na SP-342 e motorista morre na Prata

Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira, dia 8, por volta das 5h12, no km 243,9 da rodovia SP-342, em Águas da Prata, no trecho administrado pela Renovias.

Segundo informações do Policiamento Rodoviário, o caminhão trator Mercedes-Benz Actros seguia no sentido Poços de Caldas–Águas da Prata quando perdeu o controle e tombou na área lindeira da rodovia. Com o acidente, houve queda de carga de plástico picado sobre a pista Oeste e o acostamento.

O motorista foi socorrido pela equipe de resgate da Renovias e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas do acidente serão apuradas.