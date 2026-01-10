1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas será neste domingo

Neste domingo, dia 11 de janeiro, Vargem Grande do Sul será palco do 1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas, um evento que promete unir esporte, música e solidariedade em prol de quem mais precisa, que será realizado pela manhã, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.
Segundo os organizadores, a expectativa é a melhor possível. Ao longo deste último mês, diversas pessoas, empresas e parceiros se mobilizaram e se propuseram a colaborar com essa grande ação solidária, demonstrando o espírito de união e generosidade da comunidade vargengrandense.
O evento terá início às 9h, com a realização do primeiro jogo entre os servidores municipais. Logo em seguida, o público poderá acompanhar o aguardado confronto com a participação de cantores e músicos regionais, que prometem dar um verdadeiro show dentro de campo, levando alegria, descontração e muita animação ao público presente.
Entre as atrações já confirmadas, o jogo contará com a presença das duplas Mário e Felipe, André e Thiago, Russo e Daniel; dos cantores Victor Miranda, Adysson (da dupla Alysson e Adysson) e Nathalia Gobbo. Um dos grandes destaques do evento será o cantor Douglas, da dupla Douglas e Vinicius, que já esteve em Vargem Grande do Sul e promete dar um show de bola com sua participação especial. Além deles, outros artistas também marcarão presença, abrilhantando ainda mais esse grande encontro solidário.
O ingresso para acompanhar os jogos será a doação de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal), que será destinado a doações posteriores. Além disso, toda a renda arrecadada com o bar durante o jogo será revertida ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, instituição que desempenha um papel fundamental no atendimento à população, especialmente nos momentos mais difíceis.
A organização do evento agradece de forma especial à Prefeitura Municipal, pelo apoio por meio do Departamento de Esportes e Lazer, aos patrocinadores, apoiadores, amigos, músicos, cantores e a toda a população que abraçou a ideia e está contribuindo para a realização deste momento tão importante. “O 1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas reforça que, quando a comunidade se une, é possível transformar esporte e entretenimento em um poderoso gesto de solidariedade. Esperamos a presença de todos”, convidaram.
1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas será neste domingo
Neste domingo, dia 11 de janeiro, Vargem Grande do Sul será palco do 1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas, um evento que promete unir esporte, música e solidariedade em prol de quem mais precisa, que será realizado pela manhã, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.