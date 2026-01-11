Edson Sbardelini assume o Meio Ambiente

O médico veterinário Edson Nardini Sbardelini aceitou o convite do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e assumiu esta semana o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. Edson já tinha ocupado o departamento durante cerca de três anos, na administração do então prefeito Amarildo Duzi Moraes (agosto de 2021 a junho de 2024). Ele entrou na administração municipal a pedido do então prefeito Celso Ribeiro, ocupando o cargo de chefe de Gabinete na primeira gestão de Celso em 2.001 e depois ocupou outros cargos de confiança.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o novo diretor falou do grande desafio na parte ambiental que espera encontrar nesta nova fase, citando as propostas e projetos do prefeito Celso Ribeiro nas áreas de reflorestamento e recuperação ambiental que vão envolver a construção das novas barragens do Parque Águas do Rio Verde que estão em andamento.

Ainda tomando conhecimento das mudanças ocorridas no departamento, Edson foi indagado pelo jornal sobre o recente rebaixamento nas notas do município no ranking ambiental paulista do programa Município Verde Azul do governo do Estado. O novo diretor afirmou que uma das metas é melhorar o ranqueamento de Vargem, que já pontuou 72 pontos no ciclo 2022/2023, quando ele era diretor e que agora caiu na avaliação 2024/2025, pontuando 46 como nota final.

Com pouca estrutura, o departamento funcionava até então sob a coordenação do assessor Álvaro Miguel Ferreira Martins e contava com o trabalho do assistente administrativo Júlio Cesar Ribeiro Júnior. Foi um ano sem o departamento ter diretor, até o recente convite feito pela administração municipal e aceito por Edson.

Na edição do dia 25 de maio do ano passado, a Gazeta de Vargem Grande circulou com a manchete “Faltam recursos humanos ao Depto. de Meio Ambiente”, enfocando o sério problema que o órgão responsável pela execução das políticas voltadas ao meio ambiente e agricultura do município vivia, sem funcionários para executar suas importantes funções conforme determinadas por lei e que o município tanto necessita.

São muitas as responsabilidades do departamento de Agricultura e Meio Ambiente, como cuidar do zoológico municipal, fomentar o plantio de árvores na área urbana do município, fazer a gestão junto com o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais-DSUR do aterro sanitário e também da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, nas questões ambientais que envolvem estas áreas e as fiscalizações feitas pela Cetesb, o canteiro de mudas municipal, dentre outras atividades.

Patrulha das Nascentes

Outro projeto que o prefeito Celso Ribeiro está apostando e que o novo diretor de Meio Ambiente deverá encampar, é com relação aos trabalhos de recuperação das nascentes da Bacia do Rio Verde. Anunciado desde o início da atual gestão como prioritária neste setor, inclusive com a destinação de uma caminhonete Amarok que recebeu nova pintura e desenhos de identificação para o novo trabalho, o projeto ainda não decolou.

Indagado a respeito, o novo diretor disse saber da importância da recuperação das nascentes do Rio Verde, que abastece com suas águas todo o município e que está tomando mais ciência do projeto para poder se inteirar melhor, ver quais as pretensões do prefeito a respeito e começar a colocar o mesmo em ação. Celso disse em reportagem do jornal que pretendia recuperar 60 nascentes do Rio Verde e seus principais afluentes, até o final do seu governo.