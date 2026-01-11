Cecília e Heitor foram os nomes preferidos em 2025 na cidade

Mesmo antes de uma gravidez, muita gente já costuma ter em sua mente os nomes preferidos para seus futuros filhos. Essa escolha pode se transformar com o tempo, com o amadurecimento da pessoa e mesmo com as mudanças da vida. Também pode ser influenciada por tendências, modismos, além da convivência com outras pessoas. No fim, nomear uma criança é o resultado da soma de diversos fatores, que ao final, será a base da construção da identidade dessa nova pessoa.

De acordo com o Portal da Transparência de Registro Civil, em 2025, foram registrados 415 nascimentos em Vargem Grande do Sul. Segundo os dados da Arpen, os nomes femininos com mais registros na cidade foram: Cecília, com 10 registros; Helena, com 7; Maria Cecília, com 5; Isis, com 4; Melissa, com 4; Maria Alice, com 4; Maria Clara, com 3; Heloísa, com 3; Maitê, com 3; Helena, com 3 registros; e Aurora, também com 3.

Já entre os meninos, os nomes com maior número de registros em Vargem Grande do Sul em 2025 foram Heitor, com 9 registros; Matteo, com 6; Noah, com 6; Bernardo, com 5; Miguel, com 5; Gael, com 5; Benício, com 4; Henrique, com 4; Murilo, com 4; e Felipe, com 3 registros.

Significados

De acordo com o Dicionário de Nomes Próprios, Cecília, o mais escolhido para bebês que nasceram em Vargem em 2025, é um nome que tem origem no Latim. Os significados relacionados a esse nome evocam sabedoria e música. Essa associação musical se deve à Santa Cecília, padroeira dos músicos.

Já Heitor, um dos nomes masculinos mais populares tanto no Brasil quanto em Vargem Grande do Sul em 2025, tem origem grega e significa “aquele que guarda” ou “defensor”, sendo associado à força e proteção.

Cecília Carvalho

Em 2025, quando foram registrados o nascimento de 425 bebês na cidade, Cecília foi a escolha mais buscada por pais e mães, com 10 garotinhas recebendo esse nome, confirmando uma tendência de valorização de nomes clássicos, sonoros e atemporais.

Para entender melhor essa escolha, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande conversou com Emerson Carvalho e Jenifer Corrêa Carvalho, além da própria Cecília Carvalho de 9 anos, que representa com orgulho o nome que conquistou a liderança na cidade.

Segundo os pais, a decisão foi simples e direta. “Sempre achamos o nome Cecília muito bonito. Não houve nenhuma referência especial, nem homenagem a alguém. Desde o começo, a decisão final sempre foi Cecília”, explicaram. A escolha, baseada apenas na admiração pelo nome, acabou coincidindo com a preferência de muitas outras famílias no decorrer dos anos e sendo o mais escolhido em 2025.

Já a pequena Cecília fala do próprio nome com entusiasmo e carinho. Ela conta que ama se chamar Cecília, mesmo sem saber exatamente o significado. “Eu acho meu nome muito bonito”, afirma. Cecília também revela que tem uma amiga que se chama Cecília, de quem gosta muito, o que torna o nome ainda mais especial para ela.

Ao saber que Cecília foi um dos nomes mais registrados da cidade em 2025, a reação foi de alegria. “Eu me senti muito feliz e muito grata”, diz. No dia a dia, ela conta que também é chamada por apelidos carinhosos, como Cê ou Cecilinha, mas garante que não trocaria seu nome por nenhum outro. “Eu acho meu nome muito bonito e incrível. Eu não mudaria, porque eu amo me chamar Cecília.”

A liderança de Cecília no ranking de nomes femininos de 2025 mostra que, muitas vezes, a escolha de um nome nasce da simplicidade e do sentimento, e pode acabar marcando uma geração inteira.

Heitor Garcia Costa

O nome Heitor foi o mais registrado entre os nomes masculinos em Vargem Grande do Sul no ano de 2025. Ao todo, foram nove registros, número que colocou o nome no topo da lista e chamou a atenção pela força e significado que carrega. Para entender a escolha e a repercussão desse destaque, a Gazeta de Vargem Grande conversou com os pais Fábio Augusto da Costa e Priscila Moraes Garcia Costa, além do próprio Heitor Garcia Costa, de 10 anos.

Segundo os pais, a decisão pelo nome surgiu de forma natural. “Eu e minha esposa estávamos decidindo qual nome iríamos colocar no nosso filho e, assistindo ao filme Tróia, nos identificamos com a história e escolhemos o nome Heitor. Na época, era um nome pouco comum”, contam. Eles explicam que não houve nenhuma referência familiar ou pessoal. Outros nomes chegaram a ser considerados, mas não houve consenso. “O nome Heitor foi aceito rapidamente por mim e pela minha esposa”, completam.

Para o pequeno Heitor, o nome é motivo de orgulho. Ele afirma que gosta do próprio nome e que não o trocaria por outro. “Eu manteria Heitor”, diz com convicção. Ele conta que conhece um amigo da mesma classe que também se chama Heitor, o que torna o nome ainda mais presente em seu dia a dia.

Ao saber que Heitor foi o nome masculino mais registrado da cidade em 2025, a reação foi de surpresa. “Eu me sinto surpreso, porque eu não sabia que tantas pessoas tinham esse nome e que gostavam de usá-lo”, relata. Em outro momento, ele descreve a sensação de forma curiosa: “Eu me sinto como se tivesse exposto meu nome e ter sido copiado por muitas pessoas”.

No cotidiano, Heitor explica que não costuma ter apelidos em casa ou na família, onde todos o chamam pelo nome. Já na escola, os amigos preferem chamá-lo pelo sobrenome: Garcia. Sobre o significado, ele demonstra conhecimento e segurança. “Eu sei que significa o que guarda e o que protege. Quem me contou foi a minha catequese e meus pais”, afirma.

Para Heitor, o nome também se destaca pela força e simplicidade. “Eu acho ele bonito porque é um nome forte, é fácil de escrever e tem poucas letras”, diz. Ele ainda lembra que seus pais lhe contaram que Heitor foi um príncipe na mitologia grega, o que reforça ainda mais a admiração pelo nome.

No país, Helena e Ravi lideraram escolhas

Em 2025, quando foram registrados 2.507.504 nascimentos em todo país, os nomes mais escolhidos no Brasil para nomear crianças, de acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), foram Helena, com 30.134 registros, seguido por Ravi, com 23.208, e Miguel, com 23.037. Na sequência aparecem Maitê (21.871), Cecília (21.676), Heitor (18.925), Arthur (18.645), Maria Cecília (18.043), Theo (17.806) e Aurora (17.692). Esses são os 10 nomes mais registrados no Brasil em 2025.

Em entrevista à Agência Brasil, O presidente da Arpen, Devanir Garcia, observou que as escolhas de nomes refletem mais que preferências individuais. “Mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”, afirmou.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael (16.201 registros), Ravi, Theo, Noah (14.182 registros) e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global. “A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, informou a entidade.