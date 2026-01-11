Agência do Banco Itaú de Vargem foi inaugurada em 1949

Mario Poggio Junior

Desde que soubemos que em breve haveria o fechamento da agência do Banco Itaú Unibanco em nossa terra, por meio do grupo administrado por Sara de Paiva Ligabue, da Gazeta de Vargem Grande, estamos muito tristes.

Vai fazer muita falta e deixará muitas boas lembranças!

Para recordar, primeiramente cumpre esclarecer que a origem do Banco Itaú ocorreu com a fundação do Banco Central de Crédito, em 1943, por Alfredo Egydio de Souza Aranha, com início das atividades em 1945.

A marca Itaú (pedra preta, em tupi guarani) consolidou-se após a fusão com o Banco Itaú de Minas Gerais, em 1964, e em 2008 houve união com o Unibanco, com a formação da Instituição Itaú Unibanco.

Feito o preâmbulo para facilitar o entendimento de sua origem, vamos falar de seu início em nossa terra.

Dia 8 de janeiro de 1949, houve a inauguração da agência vargengrandense do Banco Central de Crédito S/A, com a presença do Doutor Alfredo Egydio de Souza Aranha, seu Diretor Presidente, e do vargengrandense nato e seu Diretor, Doutor Eudoro Villela (filho de nosso primeiro médico residente – Doutor Eurico de Azevedo Villela).

Houve benção da agência pelo Padre Celestino C. Garcia, discurso do Doutor Eudoro, e, por fim, um brinde com “champagne”, proposto pelo Doutor Alfredo Egydio, acompanhado por todos os presentes.

Como curiosidade e boas lembranças, cumpre registrar:

A Centenária Padaria e Confeitaria Candinho (hoje Casa Candinho) sempre foi sua cliente; e a instituição legou a vinda do poeta e radialista Adolfo Mazzarini, um “vargengrandense de coração”, que amou nossa terra como poucos, para gerenciar a agência de Vargem Grande do Sul, aqui permanecendo e constituindo sua família.