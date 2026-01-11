Prefeito Celso Ribeiro fala sobre gestão e os desafios para 2026

O ano de 2026 inicia e sem dúvida uma das prioridades do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) para este ano é o início da construção da nova barragem do Parque Águas do Rio Verde, que será construída numa área de 23 alqueires, partindo próximo ao Supermercado Gricki, ao lado da Av. Bolonha, passando perto do Jd. Iracema e do outro lado tendo o Almoxarifado da Prefeitura, com as águas cobrindo a área até a estrada das Perobeiras, onde será construída a barragem, perto da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE.

É o que ele deixou transparecer na entrevista que concedeu ao jornal Gazeta de Vargem Grande nesta segunda-feira, no seu gabinete, para falar sobre o primeiro ano de governo e também o que ele espera e pretende fazer em 2026.

O processo está bem adiantado, caminhões já foram comprados, decretos tornando parte da área de várzea de utilidade pública já foram publicados no Diário Oficial do dia 30 de dezembro de 2025 e na quarta-feira, dia 7 de janeiro, o prefeito esteve juntamente com o diretor de Agricultura e Meio Ambiente recém nomeado, o veterinário Edson Sbardelini, para tratar junto com o gerente Rodrigo Piola da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-CETESB de São João da Boa Vista, sobre as licenças necessárias para dar início às obras.

A crise hídrica que ameaça a região com falta de água num futuro próximo, é que tem motivado o prefeito a executar o plano de construção dos reservatórios na cidade, bem como desenvolver a atividade de turismo na cidade, visando o desenvolvimento econômico do município, com a geração de mais empregos na área.

Na entrevista que concedeu ao jornal, Celso Ribeiro também se mostrou preocupado com os ajustes financeiros que vem fazendo na prefeitura, buscando junto com seus diretores diminuir a carga de juros e alongamento dos prazos dos empréstimos feitos na administração passada para investimentos no setor de água e no asfaltamento da cidade.

“Conseguimos baixar um déficit que se projetava em cerca de R$ 12 milhões no início do ano passado, para fecharmos em torno de R$ 4 milhões no final do ano. Fechamos o ano pagando todos os débitos diretos da prefeitura, inclusive os precatórios no valor de R$ 1,6 milhão e estamos muito esperançosos para 2026”, afirmou o prefeito.

Com poucos recursos para investimentos ainda este ano, o prefeito disse que a política de economizar e cortar gastos continua durante 2026. Citou as evoluções que houveram no seu primeiro ano de governo, destacando o trabalho realizado na Saúde, elogiando a atuação do diretor Mário Olinto. “As reclamações neste setor que é muito sensível, diminuíram consideravelmente com os investimentos que fizemos e a boa utilização dos recursos públicos”, enfatizou Celso.

Ainda com relação à Saúde, o prefeito falou da importância das emendas parlamentares conseguidas pela administração e pelos vereadores municipais, destinando grande parte para a Saúde do município. “Foi graças a estas emendas que conseguimos investir, contratar médicos e acabar com tantas reclamações que aconteciam no setor”, explicou o chefe do Executivo.

Na parte da segurança, um dos grandes problemas enfrentados atualmente no Brasil, o prefeito falou do bom trabalho exercido pela Guarda Civil Municipal-GCM, que auxilia também no combate ao crime na cidade apoiando tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar. Disse que com as dificuldades financeiras atuais, tem orientado a GCM através de sua direção, a utilizar o máximo dos recursos já existentes, como os armamentos e viaturas, para continuarem a ter a aprovação da população vargengrandense, como vem acontecendo devido a sua atuação, sem se descuidar do básico como a defesa dos próprios municipais, o combate a incêndios, o atendimento aos acidentados, o auxílio ao Meio Ambiente e a coordenação do trânsito da cidade.

Na Educação, lembrou da construção da creche na Cohab VI que está em ritmo acelerado e vai gerar cerca de 100 vagas para os moradores próximos à localidade. Com relação às creches e à Educação, falou da significativa mudança que vem ocorrendo com treinamentos e novas posturas tomadas durante sua gestão com iniciativas voltadas ao fortalecimento da educação infantil no município através da criação do cargo de coordenadoria de Educação das Creches, tendo a professora Rose Lodi à frente.

Também destacou os esforços que o departamento vem fazendo, começando este ano com o anúncio da entrega dos uniformes e materiais escolares aos alunos da rede municipal, atendendo uma reivindicação das mães de alunos. O anúncio foi feito na quinta-feira, 8, na presença do vice-prefeito Guilherme e vários vereadores municipais.

Serão investidos cerca de R$ 700 mil e visa atender aproximadamente 3.500 alunos que estudam na rede municipal de ensino. Os alunos receberão camiseta, bermuda, calça, casaco e jaqueta. O jornal perguntou ao prefeito sobre o projeto de levar o período integral a mais escolas municipais e a resposta foi que os estudos neste sentido estão sendo feitos pelo departamento de Educação.

Novos diretores

Indagado também sobre alguns cargos de direção que estavam em aberto, como era o caso do departamento de Agricultura e Meio Ambiente que desde o início do seu governo não tinha diretor, o prefeito Celso Ribeiro afirmou que tinha acabado de acertar com o veterinário Edson Sbardelini em assumir o cargo. Edson é pessoa de extrema confiança do prefeito, já foi seu chefe de Gabinete, ocupou os cargos de superintendente do SAE e também já dirigiu o Meio Ambiente durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Outro cargo anunciado por Celso Ribeiro durante a entrevista, foi o de Lucas Buzato para ocupar o departamento de Turismo e Cultura da prefeitura municipal. Sem diretoria desde que a diretora Márcia Ribeiro Iared deixou o cargo, Lucas que já trabalhava no setor, foi convidado pelo prefeito para ser o novo diretor de Cultura da cidade.

Também o jornal indagou sobre o cargo de diretor de Planejamento, até então ocupado pelo ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, que no início deste ano assumiu a diretoria de Planejamento Urbano na prefeitura de São João da Boa Vista. Celso Ribeiro afirmou que como Amarildo deixou recentemente o cargo, ele disse que vai aguardar mais um pouco até definir a situação.

Outro esforço que o prefeito disse que está fazendo nestes primeiros meses do ano, é para conseguir realizar duas bases dos reservatórios de água, sendo um do Jd. Bela Vista, saída para o Paracatu, que custará R$ 193 mil e o outro é o reservatório do Jd. Santa Marta que também terá prioridade e cujo custo já foi orçado em R$ 125 mil. Com isso, o prefeito pretende colocar em funcionamento estes reservatórios o mais breve possível.

O jornal questionou o prefeito se as mudanças ocorridas na superintendência do SAE foram positivas e Celso respondeu que melhorou muito a agilidade do SAE, principalmente no atendimento às muitas questões técnicas, tornanwdo os serviços mais eficientes, com os projetos caminhando com mais facilidade. Ao invés de somente um superintendente para o SAE, foram criados dois cargos, um superintendente técnico-operacional e um superintendente administrativo-financeiro.

Também neste setor, disse que é prioritário também encontrar uma solução o mais breve possível para o esgoto que corre a céu aberto na Estrada da Lagoa Branca quando há fortes chuvas nas imediações.

Também foi questionado ao prefeito sobre a exigência da realização de um novo Plano Diretor, inclusive que o Ministério Público está cobrando a municipalidade a respeito e o prefeito garantiu que fará de tudo para neste primeiro semestre entregar um novo Plano Diretor ao município.

O desenvolvimento da cidade foi questionado junto ao prefeito e se em 2026 haveria alguma novidade em conseguir atrair novas empresas para a cidade e também quanto a geração de novos empregos. Celso afirmou que tem priorizado durante seu primeiro ano de governo e também neste ano que se inicia, a capacitação dos trabalhadores vargengrandenses, com a administração focando em vários cursos importantes. Citou o trabalho do departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho neste sentido e também o que a Promoção Social vem efetuando, melhorando a qualidade da mão de obra dos vargengrandenses.

O prefeito deixou claro em que havendo uma empresa que necessite de uma área para se instalar na cidade, se os estudos comprovarem que realmente ela vai gerar empregos e movimentar a economia do município, a prefeitura arcaria com a doação do terreno, se fosse do interesse da administração pública. A desapropriação de uma nova gleba de terra para um novo distrito industrial, dado o alto custo e as dificuldades financeiras que ora passam a prefeitura, no presente momento estaria descartado, podendo vir a constar dos próximos orçamentos municipais, se a situação melhorar.

O prefeito também se mostrou contente com o ritmo do departamento de Esportes, dizendo que o atual diretor André Leone é uma grata surpresa, pois está conseguindo integrar várias áreas do esporte, que tem muito carisma e está fazendo o esporte da cidade evoluir.

Celso ainda comentou sobre os avanços com a criação do departamento de Administração Tributária, que visou modernizar e desburocratizar o sistema de arrecadação do município, facilitando a vida dos contribuintes. Citou os avanços no departamento de Tecnologia da Informação e Inovação por ele criado, cuja finalidade é planejar, gerenciar e implementar soluções tecnológicas em todos os setores da administração pública municipal. “Estamos aprimorando todos estes departamentos essenciais à administração municipal e certamente este ano teremos mais novidades”, afirmou o prefeito.

Saída de Amarildo

Embora reservado e não comentando sobre a questão ao ser perguntado pela reportagem do jornal sobre a saída do ex-prefeito Amarildo, que até então ocupava o cargo de diretor de Planejamento da prefeitura, quem conhece o jeito de administrar do prefeito Celso Ribeiro, muito centrado na sua pessoa, que quer saber o que se passa com cada diretor e o departamento que dirige, sabe que a ida de Amarildo para trabalhar na prefeitura de São João da Boa Vista ajuda a resolver um problema que vinha se arrastando.

Também com personalidade marcante, prefeito por três gestões e presença forte na administração mesmo após deixar de ser prefeito, era inevitável que as personalidades de Celso Ribeiro e Amarildo tinham dificuldades de conviver sob o mesmo ambiente de trabalho. A saída de Amarildo, portanto, deve deixar mais leve para o prefeito Celso Ribeiro tocar a administração e tomar as decisões que mais entende serem necessárias para melhor governar a cidade. Por sua vez, o ex-prefeito Amarildo tem mais espaço para tocar seus projetos pessoais e também políticos.

Sempre que pode, Celso é afável no trato com os seus diretores, gosta de estar presente com eles e muitas vezes estende sua relação com alguns diretores até mais tarde, fora do expediente do trabalho. É seu jeito de governar, de discutir suas ideias, de colocar o assunto em dia. Diretores como Carlinhos do DSUR, muito requisitado principalmente agora com a construção das novas barragens, é um deles. A diretora Eva Vilma, da Ação Social é outra que desfruta da confiança do prefeito pelo seu desempenho frente ao departamento que dirige.

Também o prefeito conseguiu dar uma nova dimensão ao departamento de Obras, que como ele diz, vai ter muito trabalho pela frente, como a construção do novo postinho de Saúde do Jd. Redentor, que está em andamento, a nova sala de fisioterapia junto ao postinho do XXI de Abril, a construção das represas, dentre outras obras.

Finalizando a entrevista, Celso comentou sobre a construção das novas casas populares no município. Serão 318, sendo 150 do governo do Estado, 140 do governo federal e 28 também do governo do Estado para a Terceira Idade, cuja área para construção está em definição.

O prefeito disse que é preciso paciência, que os projetos estão em andamento, que o principal que é a autorização para a construção já foi conseguido e também as áreas foram disponibilizadas pelo município. Alguns projetos estão mais adiantados e pode ser que tenham início ainda este ano. As casas serão construídas pelo CDHU do governo estadual e pelo projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal.