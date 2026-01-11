Ísis Maria é o primeiro bebê nascido em Vargem em 2026

Menina nasceu no dia 5 de janeiro, na maternidade do Hospital de Caridade, trazendo alegria para toda a família

Vargem Grande do Sul registrou, na manhã do dia 5 de janeiro de 2026, segunda-feira, o nascimento da primeira bebê do ano no município. Ísis Maria, filha de Odair Caetano de Oliveira e Janaína Aparecida da Fonseca, veio ao mundo às 11h47, por meio de parto cesariano, na maternidade João Peres, do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, pesando 3.930 quilos e medindo 54 centímetros.

Segundo informações repassadas pela mãe à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, a gestação foi tranquila, com acompanhamento de pré-natal realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A gravidez, embora não tenha sido planejada, foi recebida com muita emoção pela família. “Foi uma grande alegria na nossa família a chegada dela”, destacou Janaína.

Isis Maria não é a primeira filha do casal. Ela é irmã de Isaac Henrique e Emanuelly, que celebraram a chegada da nova integrante da família. Para os familiares, o nascimento representa uma família ainda maior, marcada por muito amor e alegria. Os avós maternos da bebê são José Aparecido da Fonseca e Maria das Dores Fonseca. Já os avós paternos são Carlos Caetano de Oliveira e Joana Aparecida Silveiro Oliveira, também comemoram o nascimento de Ísis.

Ao falar sobre o futuro da filha, a mãe deseja “o melhor do mundo” para Ísis Maria. Em mensagem especial, ela definiu a recém-nascida como “mais uma flor no jardim dos familiares”, simbolizando renovação, esperança e amor.