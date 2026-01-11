Editorial: A importância dos cargos preenchidos

A nomeação de dois novos diretores para a prefeitura municipal, sendo um para o Meio Ambiente, no caso o veterinário Edson Sbardelini e outro para a Cultura, o historiador Lucas Buzato, representa um passo importante para a reorganização administrativa e para o fortalecimento de áreas importantes do município.

No caso do Meio Ambiente, a importância é ainda mais evidente diante do longo período, cerca de um ano, em que o departamento permaneceu sem direção. Trata-se de uma área sensível, que exige planejamento contínuo, acompanhamento técnico e capacidade de diálogo com outros setores da administração, com a população e com órgãos fiscalizadores. A ausência de um diretor compromete a agilidade na tomada de decisões, o andamento de projetos ambientais, a fiscalização e a formulação de políticas públicas voltadas à preservação dos recursos naturais e à sustentabilidade. A nomeação de Edson Sbardelini devolve ao setor o comando necessário para enfrentar desafios como gestão de resíduos, que enfrentará uma importante decisão em breve com a possibilidade de privatização da coleta do lixo, a proteção de áreas verdes, educação ambiental e cumprimento da legislação ambiental.

Da mesma forma, o Departamento de Cultura, que ficou cerca de seis meses sem diretor, volta a contar com uma liderança fundamental para a valorização da identidade cultural da cidade, após a diretora Márcia Iared ter deixado o departamento que com ela teve um extraordinário desenvolvimento em Vargem Grande do Sul.

A cultura não se resume a eventos pontuais; ela envolve planejamento, apoio aos artistas locais, preservação da memória, incentivo à formação cultural e acesso da população às manifestações artísticas. Sem uma direção definida, projetos ficam paralisados, editais deixam de ser estruturados e iniciativas perdem continuidade. Com a nomeação do diretor Lucas Buzato, o setor ganha condições de retomar ações, organizar o calendário cultural e buscar parcerias e recursos.

Apesar do avanço, a administração municipal ainda tem um desafio importante a enfrentar: a indicação do diretor do Departamento de Planejamento. O setor está sem responsável desde que o então prefeito Amarildo Duzi Moraes entregou o cargo no final deste ano, deixando a pasta sem comando. O Planejamento é uma área estratégica, responsável por pensar o crescimento da cidade a médio e longo prazo, integrar políticas públicas e orientar investimentos e obras. Embora a presença do prefeito seja essencial no planejamento da cidade, a ausência de um diretor pode comprometer a continuidade de projetos estruturantes e a definição de prioridades para o desenvolvimento urbano.

Mais do que simples preenchimento de cargos, essas nomeações sinalizam a importância de se ter gestão, planejamento e responsabilidade administrativa. Diretores são peças-chave para transformar diretrizes em ações concretas, garantindo que políticas públicas não fiquem apenas no papel. Para a população de Vargem Grande do Sul, a expectativa é de que Meio Ambiente e Cultura voltem a avançar e que, em breve, o Planejamento também conte com uma liderança capaz de conduzir o município com organização, diálogo e visão de futuro.