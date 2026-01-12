Vargem Grande registra mais de 200 casamentos em 2025

Vargem Grande do Sul registrou mais de 200 casamentos ao longo de 2025, de acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Em todo país, foram 947.666 registros de casamentos emitidos, sendo que o Estado de São Paulo lidera o ranking, com 245.879 matrimônios registrados.

De acordo com o portal da Arpen, Vargem registrou 230 casamentos em 2025. Entre eles está o de Marília Helena Roqueto Bruno e Mateus Ribeiro Bruno. O casal, que se conheceu há 13 anos e viveu junto por 9 deles, realizou o sonho do casamento em 1º de novembro de 2025. “Ao longo desses anos, passamos por muitos momentos juntos, mas foi neste ano que conseguimos realizar nosso sonho da forma que queríamos”, contou Marília, emocionada. O planejamento da cerimônia durou exatamente 11 meses, tempo em que escolheram cada detalhe para que o grande dia fosse perfeito, mesmo com as poucas opções de locais para eventos na cidade, conforme disseram.

A emoção tomou conta do casal ao homenagearem seus pais falecidos durante a celebração. “Foi um momento muito especial. Sentimos a bênção de Deus sobre nós e nossa família, tanto como casal quanto como pais”, compartilharam.

Com a experiência de anos de convivência, eles reforçam a importância de valores essenciais no relacionamento. “Nunca podemos deixar de ter paciência, comunicação, empatia e resiliência. Não há tribulação que não possa ser vencida com amor e respeito”, aconselharam.

Para aqueles que ainda hesitam, a mensagem de Marília e Mateus é clara: “Casem sim! Nunca é tarde para celebrar o amor, dançar de novo e dizer ‘sim’ outra vez. Case, comemore e viva com o coração inteiro”, afirmaram.

Eles lembram que o amor que dura é construído todos os dias. “Parceria é caminhar juntos, respeitando os passos um do outro. Casamento é compromisso, cuidado e a decisão de amar todos os dias”, concluem, irradiando a alegria de quem vive um amor verdadeiro e duradouro.