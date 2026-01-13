Classificados

Últimos artigos
Operação da DEIC de Piracicaba cumpre mandados em São João da Boa Vista contra...
A cidade de São João da Boa Vista foi um dos alvos da operação “Quebrando a Banca”, deflagrada na manhã desta terça-feira (13) pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba. A ação investiga uma organização criminosa suspeita...
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Antônio Fernandes, aos 68 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Residia em São Miguel do Guaporé – RO; deixou a mãe Andrelina Fernandes; os filhos Lucas, Lion e Melquesedeque; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado...