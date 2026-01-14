PM prende homem com cocaína, maconha e dry

Na noite de terça-feira, dia 13, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Cohab III, em Vargem Grande do Sul.

Conforme o informado pela PM, durante patrulhamento de rotina nas proximidades de uma quadra poliesportiva no bairro, a equipe policial visualizou um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir, arremessando uma pochete sobre o telhado da quadra.

O suspeito foi abordado e, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Contudo, ele confessou que a pochete continha entorpecentes destinados à venda. Com o apoio de uma segunda equipe da PM a pochete foi localizada e em seu interior, os policiais localizaram 12 porções de cocaína, 3 de maconha e uma de droga sintética.

Em continuidade à ação, a equipe realizou diligência na residência do abordado, onde foram encontradas outras porções de drogas, incluindo cocaína, maconha e dry. O indivíduo assumiu a propriedade e a finalidade comercial dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o autor encaminhado ao Pronto Atendimento para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ao final da ocorrência, foram apreendidas 42 porções de cocaína que totalizaram 33 gramas, 5 porções de maconha pensando o total de 44 gramas e uma de dry, que pesou 19 gramas.

Foto: Polícia Militar