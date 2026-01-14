GCM atende acidente na SP-344 nesta quarta-feira

A equipe de resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada na manhã desta quarta-feira, dia 14, para atender um acidente ocorrido na SP-344, a rodovia Lourival Lindório de Faria, na altura do trevo para a saída em direção a São Roque da Fartura.

A GCM informou que ao chegar no local foi constatado que uma motocicleta parou no cruzamento e acabou tendo sua traseira atingida por um carro. O condutor da moto caiu e relatou sentir dores no quadril, sendo conduzido ao Hospital de Caridade pela viatura dos GCMs Marcelo e Márcio, sendo deixado aos cuidados da equipe da unidade de saúde.

A equipe da GCM composta pelo sub inspetor Erik e GCMs Felipe e Lindolpho permaneceu no local até chegada de representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para as devidas providências. O Policiamento Rodoviário também foi acionado.