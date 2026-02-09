Cooperbatata inaugura novos silos

De acordo com os dados obtidos junto ao presidente Lucas Ranzani, com a ampliação dos silos a Cooperbatata torna-se uma das maiores unidades de silagem num raio de 100km, com localização estratégica para escoamento dos grãos para o porto de Santos, por exemplo. Com os novos silos, segundo o presidente Lucas, a Cooperbatata poderá movimentar cerca de 4,5 milhões de sacas por ano, com capacidade de estocar anualmente 1.600.000 sacos de grãos. Também entrarão em funcionamento dois secadores de 200 toneladas hora cada e três moegas com capacidade de 150 toneladas, aumentando a capacidade estática de armazenamento dos grãos, tudo para atender o cooperado.

Com investimentos na ordem de R$ 32 milhões captados junto às redes bancárias, foram inaugurados os novos silos e complexos da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (Cooperbatata), localizado na Unidade Silo em Casa Branca, na Rodovia SP 215, que liga Vargem a Casa Branca.

A inauguração contou com a presença de grande parte dos seus 400 cooperados no último sábado, dia 31 de janeiro. Primeiramente, aconteceram as bençãos e missa celebrada pelo padre Hélio Marcos Riciati. Após, houve o corte da fita inaugural feita pelo cooperado Paulo Zan, um dos pioneiros da criação da Cooperbatata e Sueli Benaglia de Oliveira, esposa de Carlos Alberto de Oliveira Filho (Beto), já falecido e que foi o principal incentivador para a criação da cooperativa e a construção dos silos.

Um telão apresentou a evolução da Cooperbatata com o depoimento de cooperados e diretores. Destaque para a fala do cooperado Paulo Zan, que vendeu o terreno onde hoje está instalada a cooperativa, o que foi determinante para seu crescimento. Também foi lembrado o empenho de Carlos Alberto de Oliveira Filho-Beto, tido por todos como o maior incentivador para a criação da Cooperbatata, seu primeiro presidente e graças à sua liderança, hoje a cooperativa pode entregar os novos silos aos cooperados.

Falaram durante o ato o gerente geral da unidade, Lucas Ferreira e também o gerente da unidade de silos Antônio João Cavalmoretti, que abordaram a importância do novo complexo no ganho econômico para os cooperados. Agradeceram o trabalho em equipe da diretoria e lembraram da luta dos pioneiros em criar a Cooperbatata.

Muito emocionada, Simone de Oliveira, filha do fundador Carlos Alberto de Oliveira Filho-Beto, fez uso da palavra e falou da confiança que Beto depositava na sua diretoria. Citou-o como um homem de palavra, exemplo de atitude para as novas gerações.

Ao fazer uso da palavra, o presidente Lucas Ranzani da Cooperbatata agradeceu todos os presentes, especialmente sua diretoria e falou da importância dos cooperados pioneiros, que foram os percursores da prosperidade que a cooperativa apresenta nos dias atuais. Passou então a falar da liderança de Carlos Alberto de Oliveira Filho, dizendo que o mesmo estaria orgulhoso hoje pela inauguração do novo silo.

Afirmou que Beto colocou a Fazenda Vitória de propriedade da família em garantia, para obter recursos visando construir o primeiro silo da Cooperbatata. Citou também o trabalho do cooperado Hildeberto Franco de Oliveira, mais conhecido como Oliveira, já falecido e do sr. Paulo Zan no início da cooperativa e do atual complexo de silos. Lucas pediu a união dos cooperados, que todos olhassem para a cooperativa como se fossem donos, inclusive as gerações futuras.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, foram investidos cerca de R$ 32 milhões nos novo silos, ampliando a capacidade de recebimento e armazenagem de grãos, principalmente soja, milho, trigo e sorgo, oferecendo ainda mais segurança, eficiência operacional e agilidade logística aos cooperados.

Segundo a cooperativa, a obra representa um avanço estratégico, acompanhando o crescimento da produção regional e a necessidade de estruturas modernas que garantam qualidade, conservação e melhor gestão dos grãos, fortalecimento do cooperativismo, da união e do desenvolvimento do agronegócio na regiãO.

Fotos: Hortelã Foto e Video