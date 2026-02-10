Senac São João oferece mais de 300 vagas em cursos

O Senac São João da Boa Vista está com inscrições abertas para uma ampla programação de cursos no primeiro semestre, reafirmando seu compromisso com a formação profissional de qualidade e com a inclusão educacional. Ao todo, a unidade disponibiliza 301 vagas, sendo 185 oportunidades 100% gratuitas pelo Programa Senac de Gratuidade e 116 para pagantes, contemplando diferentes áreas do conhecimento.

As capacitações seguem o conceito do Jeito Senac de Educar, que alia teoria e prática, docentes com experiência no ambiente profissional, metodologias atualizadas e foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais exigidas pelo mundo do trabalho. A proposta é preparar os alunos para atuar de forma ética, crítica e alinhada às demandas atuais do mercado.

Entre os destaques da programação está o curso Técnico em Informática, voltado à formação de profissionais preparados para atuar em um dos setores mais promissores da atualidade. A capacitação aborda conhecimentos fundamentais em tecnologia, programação, redes e suporte técnico, ampliando as oportunidades de inserção e crescimento na área de TI.

Aprender um novo idioma também é significativo para quem quer alavancar a carreira e o Senac São João da Boa Vista oferece cursos de Inglês Básico e Intermediário (níveis 1, 2 e 3). As formações contribuem para o desenvolvimento da comunicação em língua inglesa, habilidade cada vez mais valorizada em processos seletivos, ambientes corporativos e oportunidades internacionais.

Além dessas opções, a unidade disponibiliza cursos livres em diversas áreas, como Oficina de Teatro, Introdução à Prática da Programação, Preparação para o Mundo do Trabalho, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Pessoal, Escrituração Fiscal, Excel para Iniciantes e Excel Avançado 1. O portfólio conta ainda com o título Técnico em Administração, voltado à qualificação de profissionais para atuar em áreas estratégicas das organizações.

As capacitações representam uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego, deseja se recolocar no mercado de trabalho ou pretende atualizar conhecimentos e desenvolver novas habilidades. As inscrições e informações detalhadas sobre pré-requisitos, carga horária e início das turmas podem ser consultadas diretamente na unidade ou pelo site do Senac São Paulo: https://www.sp.senac.br/senac-sao-joao-da-boa-vista.

Programa Senac de Gratuidade

Podem se candidatar às vagas do Programa Senac de Gratuidade pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais. Além disso, o candidato deve atender aos pré-requisitos do curso escolhido, como idade mínima e escolaridade, quando houver.

As inscrições são realizadas diretamente pelo site do Senac São Paulo ou presencialmente na unidade, conforme a disponibilidade de vagas. A seleção dos candidatos ocorre por ordem de registro, desde que toda a documentação exigida seja apresentada corretamente.

Serviço

O Senac de São João da Boa Vista fica à Rua São João, 204, Centro. O site é o https://www.sp.senac.br/senac-sao-joao-da-boa-vista