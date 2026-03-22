Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Benedito dos Santos Filho, conhecido por José Maria, aos 83 anos de idade, no dia 14 de março. Residia na Vila Santana, deixou a esposa Neusa Felipe dos Santos, os filhos Celso, Helena, Clodoaldo e Marcelo; noras; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Aparecida da Silva, aos 61 anos de idade, no dia 16 de março. Resida em São Roque da Fartura no município de Águas da Prata; deixou o filho David e os irmãos Shirley, Sebastião, Valdir e Neto. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Inês Salgueirosa Martins, aos 86 anos de idade, no dia 16 de março. Residia no bairro Pedregulho; viúva de Antônio Martins; era mãe de Ivanildo – já falecido; deixou a nora Derci Nicolau Martins; os netos Maria Estela, Diogo e Débora. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Paulo Barion, conhecido por Ripiado, aos 58 anos de idade, no dia 16 de março. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Rosemeire Duque Barion; os filhos José Guilherme e George Augusto; as noras Isabela Avelino Barion e Laura Ferrete; e a neta Aurora Avelino Barion. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Gonçalves de Lima, aos 81 anos de idade, no dia 17 de março. Residia na Cohab IV; era viúvo de Vera Lúcia de Jesus Lima; deixa os filhos Lucinéia, Solange, Paulo César, Rosiane e Ester; os genros José Roberto, Carlos e Milton; a nora Tatiana; os netos Maicon, Valéria, Jonathan, Elias, Abel, Guilherme e João Lucas e os bisnetos Isaque, Vitória e Heloisa. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fortunata Bizon de Almeida, conhecida por tia Nata, aos 91 anos de idade, no dia 19 de março. Residia no Jardim São José, deixa a filha Eliane e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

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Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Célia Calesso Rosa, aos 74 anos de idade, no dia 8 de março. Deixou os filhos Marcelo e Alex; as noras Renata e Aletheia; e os netos Luiz Marcelo, Beatriz e Diogo. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marly Magnabosco Vieira, aos 88 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou os filhos Sônia, Solange, Júlio César e Ivan; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcos Antônio Silva dos Santos, aos 48 anos de idade, no dia 13 de março. Deixou o pai Valdevino; a filha Gabriela; netos e os irmãos Roberto, Mauro, Edvaldo, Maria de Fátima e Edilene. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luciana Nunes, aos 52 anos de idade, no dia 13 de março. Deixou a mãe Claudina Nunes; o marido Daniel Borges; a filha Melissa; o neto Bento; o irmão Alan; a cunhada Joyce e sobrinhas. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valdir Ricardo de Oliveira, aos 60 anos de idade, no dia 14 de março. Deixou a esposa Eliana Dias Machado de Oliveira; os filhos Jaqueline, Tiago, Priscila e Richard; genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ezequiel Silva Lavoura, conhecido por Bussaia, aos 74 anos de idade, no dia 14 de março. Deixou os irmãos Joel, Daniel, Marta e Edvaldo; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleusa Cândido, aos 71 anos de idade, no dia 17 de março. Deixou os filhos Carlos, Caroline e Paulo; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Vitor de Paula, aos 74 anos de idade, no dia 19 de março. Deixou a esposa Santaneza; os filhos Ana Claúdia, Carla e Eduardo; genros; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu José Carlos da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 14 de março. Deixou a esposa Maria Donizeti Silva Machado; a filha Rosana; o genro Geremias; e as irmãs Aparecida e Zélia. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Angélica Martins Magi, aos 76 anos de idade, no dia 19 de março. Deixou o marido Clóvis; filhos; nora; genro; netos e bisnetos. Seu corpo foi cremado, no Crematório de Santa Bárbara D’oeste.