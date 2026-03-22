Em Itobi, recapeamento de ruas segue avançando

Em Itobi, a prefeitura iniciou o recapeamento de nove ruas do município, e continua avançando em melhorias na cidade, com objetivo de melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança dos motoristas.

O prefeito Maranata, vem buscando novos recursos e parcerias para o desenvolvimento da cidade. As obras estão sendo realizadas através da emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Baleia Rossi.

Com o recapeamento das vias, a população passa a contar com ruas em melhores condições, reduzindo problemas causados pelo desgaste do asfalto e garantindo mais qualidade de vida para todos.