Homem foi pego com maconha e cocaína em Itobi

Por volta das 16h35 da terça-feira, dia 17, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Princesa do Rio Verde, em Itobi. Durante patrulhamento pela Rua Alfredo Pioltine, a equipe se deparou com quatro pessoas que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir. Dois deles foram abordados e na varredura pelo local, foram localizados entorpecentes. Um dos abordados relatou aos policiais que havia ido até o local para adquirir drogas.

Com autorização de uma moradora, os policiais realizaram buscas em uma residência vinculada ao suspeito, onde localizaram mais entorpecentes, além de dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular. Durante a ação, houve tentativa de danificar o celular encontrado no imóvel.

Ao todo, foram apreendidos 25 pinos de cocaína, duas porções de maconha, uma balança de precisão, um celular e R$ 130,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itobi, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados. O indiciado permaneceu preso, à disposição da Justiça.