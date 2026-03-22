Cantor Panda é atração de Rodeio em Casa Branca

Na terça-feira, dia 10 de março, a prefeitura de Casa Branca, divulgou no diário oficial os valores de mais duas contratações para o Jabuticaba Rodeio Festival. O evento será realizado nos dias 3 a 6 de junho. Os cachês dos artistas confirmados já somam R$ 1.581.000,00.

Dentre os artistas já confirmados, para o dia 5 de junho, a atração é a cantora Valéria Barros, com o valor do cachê em R$ 160.000,00 ainda para o mesmo dia o cantor Panda tem o custo de R$ 433.000.00

Já para o encerramento do evento no dia 6 de junho, o cachê para o show do Dennis DJ, é de R$ 538.000, e para o grupo Turma do Pagode é R$ 450.000.

As quatro atrações somam o valor de R$ 1.581.00, mas ainda não foi divulgado os valores das apresentações para as atrações dos shows do Leonardo e Alexandre Pires, que serão para os dias 3 e 4 de junho, assim como não há informações sobre os custos da estrutura do rodeio, como montagem de palco, arena, som, iluminação e outros serviços para a realização do evento.