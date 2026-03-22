Conscientização sobre Síndrome de Down em Casa Branca

Na quinta-feira, dia 19 de março, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, promoveu uma ação de conscientização ao Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, que é celebrado no dia 21 de março. Na ocasião foi realizado um pedágio educativo e social, e os participantes abordaram motoristas e pedestres, compartilhando informações e orientações com a entrega de panfletos informativos à população.

O Conselho destacou que ações como essas são fundamentais para combater o preconceito e ampliar o conhecimento da sociedade sobre a síndrome de Down.