Menor é flagrado com droga em frente a escola na Vila Santana

Adolescente foi abordado pela GCM após denúncia de tráfico; ele alegou que a substância era para consumo próprio
A equipe da Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia informando que, em frente à Escola Henrique de Brito Novaes, no bairro Vila Santana, estaria ocorrendo a venda de entorpecentes.
Diante das informações, os agentes se deslocaram até o local e abordaram três indivíduos. Durante a revista pessoal, foi encontrada com um dos abordados, um menor de idade, certa quantidade de substância análoga à maconha.
Questionado, o adolescente afirmou que a droga seria para uso próprio. Com ele, também foi localizada a quantia de R$ 118,00 em dinheiro.
Diante da situação, o menor foi conduzido ao Pronto-Socorro para a realização de exame cautelar e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde prestou esclarecimentos acompanhado de sua responsável legal, sua tia.
Após os procedimentos de praxe, o adolescente foi liberado pela autoridade policial de plantão.
