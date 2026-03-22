Motorista perde controle e sofre acidente em vicinal entre Vargem e Itobi

Condutor de 62 anos teve escoriações leves após veículo sair da pista e atingir área de mata

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (22), por volta das 16h30, na estrada vicinal Padre Gino Riguetti, que faz a ligação entre Vargem Grande do Sul e Itobi.

Segundo informações levantadas no local, um homem de 62 anos, morador de Vargem Grande do Sul, conduzia um GM/Corsa no sentido Itobi quando, ao passar por uma curva, perdeu o controle da direção.

Com isso, o veículo acabou colidindo contra um barranco e, em seguida, saiu da pista, parando em meio à vegetação às margens da estrada. O motorista estava sozinho no automóvel no momento do acidente.

Equipes da Guarda Civil Municipal, com os agentes Sato e Vera Lúcia, prestaram os primeiros socorros. A vítima apresentava escoriações leves e estava consciente, sendo encaminhada ao Hospital de Caridade para avaliação médica.

O SAMU também esteve presente para dar apoio ao atendimento. Já a Polícia Militar compareceu ao local para o registro da ocorrência.

Após a finalização dos trabalhos, o veículo foi retirado por um guincho e levado a um pátio credenciado.