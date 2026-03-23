Formação regional em educação foi sediada em Vargem

Nos dias 10 e 11 de março, foi realizada a primeira formação regional do Programa Alfabetiza Juntos SP, voltada para os técnicos municipais responsáveis pelas ações de alfabetização, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O encontro aconteceu na Casa da Cultura, em Vargem Grande do Sul.

A formação marcou o início dos encontros que têm como objetivo capacitar os técnicos municipais que, serão responsáveis por compartilhar os conteúdos e orientações junto aos professores das redes municipal e estadual de ensino.

Representando o Polo 11, o município de Vargem sediou o evento ao lado de outros 36 municípios que integram as Unidades Regionais de Ensino de São João da Boa Vista, Bragança Paulista, Jundiaí, Mogi Mirim e Campinas. Ao todo, cerca de 60 técnicos participaram presencialmente das atividades.

As formações foram conduzidas pelas professoras da rede municipal Valdéris e Fabiana, que atuam no Departamento Municipal de Educação e foram convidadas pelo núcleo estadual para ministrar as capacitações em toda a região, contribuindo com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à alfabetização.

Dentro da proposta formativa do programa, ao longo do ano ainda serão realizados mais cinco módulos de capacitação, que acontecerão em Vargem Grande do Sul e em outros municípios da região. A iniciativa reforça a parceria entre os municípios e o Governo do Estado, com o objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas e garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada.