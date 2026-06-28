Mais de 7 mil alunos de Vargem entram em férias escolares

Após meses de atividades, provas e compromissos escolares, o mês de julho chega trazendo uma das épocas mais aguardadas pelos estudantes: as férias do meio de ano. Em Vargem Grande do Sul, mais de 7 mil alunos das redes municipal, estadual, técnica e particular terão uma pausa na rotina de estudos nas próximas semanas. Com calendários diferentes entre as instituições de ensino, o recesso escolar começa no fim de junho para algumas escolas e se estende até agosto em parte da rede privada.

Na rede municipal de ensino, cerca de 3.600 alunos entrarão em férias a partir do dia 6 de julho, com retorno previsto para o dia 20 do mesmo mês. Já nas escolas estaduais, aproximadamente 1.830 estudantes iniciarão o recesso em 7 de julho e voltarão às atividades no dia 24 de julho.

A Escola Técnica Estadual (Etec) também seguirá calendário semelhante, com início das férias em 7 de julho. Os cerca de 530 alunos da unidade retornarão às aulas no dia 27 de julho.

Entre as instituições particulares, o Colégio Dom Pedro, que atende aproximadamente 705 alunos, iniciará o período de férias em 2 de julho, com retorno marcado para 8 de agosto. No Colégio Vitória, os cerca de 150 estudantes entrarão em recesso em 1º de julho e voltarão às aulas no dia 3 de agosto. Já o Colégio Externato, com aproximadamente 330 alunos, dará início às férias em 29 de junho e retomará as atividades escolares em 30 de julho.

Somando os alunos das redes municipal, estadual, técnica e particular, mais de 7 mil estudantes estarão em férias em Vargem Grande do Sul ao longo do mês de julho, seguindo calendários distintos de acordo com cada instituição de ensino.