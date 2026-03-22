Mais um grande jurista de Vargem Grande do Sul

Mário Poggio

Todos conhecem a grande atuação do saudoso doutor Washington Luiz Rodrigues Novaes, filho da grande costureira senhora Arlinda Rodrigues Novaes e do grande educador Henrique de Brito Novaes, nos campos de jornalismo, ecologia, divulgação e preservação da cultura indígena.

Porém, somente recentemente, ao ler a edição do jornal “A Imprensa”, de 25 de agosto de 1957, aprendemos que o dr. Washington Novaes, enquanto aluno da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, conquistou o cobiçado prêmio “Basileu Garcia”, pela defesa de interessante tese sobre Direito Penal.

Mais um vargengrandense alçado ao lado de grandes juristas!