Coluna Momento Pet: Kira

Kira é a lindeza que dá destaque a coluna Momento Pet desta semana. A cachorrinha sem raça definida tem 3 aninhos e chegou à família de Cida e Edinho há dois anos.

“Kira é muito carinhosa, amorosa e é muito grudada com eles. Ela adora correr e brincar”, disse o casal.

Ao jornal Gazeta, Cida e Edinho ainda contaram que os cuidados com Kira são redobrados já que a cachorrinha tem uma má formação na coluna que chega até suas patinhas.

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