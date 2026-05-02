Cartório Eleitoral regularizará títulos até quarta-feira, dia 6

Com a aproximação das Eleições 2026, o Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul intensifica os alertas para que os eleitores não percam os prazos limites. O chefe do cartório, Sílvio D’Amico, em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, destacou que o dia 6 de maio, próxima quarta-feira, é a data final para quem deseja emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar qualquer pendência.

De acordo com o calendário oficial, o primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno para 25 de outubro. “O eleitor precisa ficar atento, porque o dia 6 de maio é o último prazo para fazer o título, transferir ou regularizar a situação. Após essa data, não será mais possível realizar esses serviços”, alertou D’Amico.

Baixa procura preocupa

Apesar da importância, a demanda pelos serviços está abaixo do esperado. Atualmente, a média é de apenas 40 atendimentos por dia para emissão de títulos. “A procura está muito abaixo do que esperávamos. Por isso estamos fazendo esse alerta para que as pessoas não deixem para a última hora”, comentou o chefe do cartório.

Para realizar qualquer tipo de regulamentação, seja novo alistamento, transferência ou regularização, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.

O que acontece se perder o prazo?

Quem deixar para resolver a situação após o dia 6 de maio terá que esperar. Segundo D’Amico, quem perder essa data limite só conseguirá emitir ou regularizar o título novamente a partir de 6 de novembro. Ou seja, ficará impossibilitado de votar neste pleito.

“O erro mais comum é deixar para regularizar depois dessa data. Aí não tem mais o que fazer. O cadastro só reabre em novembro”, ressaltou. O prazo vale também para quem está com o título cancelado e deseja reaver a situação.

Canais de atendimento e biometria

Para verificar a situação, o cidadão pode comparecer ao cartório, entrar em contato pelo WhatsApp (19) 3641-3578 ou acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), pelo endereço eletrônico www.tre-sp.jus.br. O aplicativo e-Título também é uma ferramenta útil, permitindo inclusive justificar o voto caso o eleitor esteja fora de seu município no dia da votação.

O Cartório Eleitoral está localizado na Rua Silva Jardim, nº 655, embaixo do Poupatempo. Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone/WhatsApp (19) 3641-3578.

Apesar dos serviços digitais, a ida ao cartório é obrigatória para quem vai tirar o título pela primeira vez ou ainda não realizou o cadastramento biométrico. “A coleta da biometria é indispensável nesses casos”, explicou.

Horário de atendimento especial

Visando atender a dema,nda até o prazo final, o Cartório Eleitoral funcionará em regime de plantão estendido: Dias 1º, 2 e 3 de maio, sexta, sábado e domingo, das 9h às 15h e nos dias 4, 5 e 6 de maio, segunda, terça e quarta-feira, das 9h às 17h.

O atendimento normal segue das 11h às 17h, mas nos dias próximos ao prazo final o funcionamento será ampliado. “O ideal é que o eleitor procure o cartório o quanto antes, verifique sua situação e resolva qualquer pendência para evitar filas e garantir o direito de votar sem transtornos”, concluiu Silvio D’Amico.