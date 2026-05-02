Equipe de taekwondo conquista medalhas no Paulista em Salto

Por
Gazeta
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Isabela com sua medalha de bronze e Bianca com a de prata

A equipe Hwarangdo de Taekwondo de Vargem Grande do Sul marcou presença na 4ª etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, realizada nos dias 25 e 26 de abril na cidade de Salto, interior de São Paulo. O evento aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes João Sebastião Ferraro e foi organizado pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (Fetesp).
A competição reuniu 618 atletas de todo o estado, todos em busca de pontos para a classificação ao Grand Slam Paulista, etapa decisiva da temporada prevista para os dias 30 e 31 de maio, em São Paulo. O alto nível técnico do evento tornou ainda mais significativas as conquistas obtidas pelos representantes de Vargem Grande do Sul, conforme destacaram os representantes da equipe.
A delegação vargengrandense foi conduzida pelos técnicos Carlos Xavier, Maria Eduarda e Taís Casimiro, que desempenharam papel central na preparação e na condução dos atletas ao longo dos dois dias de competição.

Fotos: Arquivo Pessoal

Resultados
Ao final do torneio, quatro atletas de Vargem subiram ao pódio com a medalha de prata: Carlos Xavier, Bianca Oliva, Gabriel Paganini e Danielle Milan. O bronze ficou com Nouan Milan e Isabela Baia, enquanto Lara Felipe terminou na quarta colocação em uma disputa equilibrada e de alto nível.
Segundo os responsáveis, a participação da equipe foi marcada por lutas de qualidade, espírito esportivo e evolução técnica, evidenciando a qualidade do taekwondo no município. A equipe agradeceu o apoio do Departamento de Esportes e da prefeitura de Vargem Grande do Sul pelo suporte contínuo ao esporte local. O reconhecimento se estende também aos pais e familiares que acompanham e incentivam os atletas ao longo da temporada, sendo peças fundamentais na formação do grupo.

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