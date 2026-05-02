Raio/DEL Vargem fez boas apresentações pela Liga Campineira

As categorias Sub 16 e Sub 18 do Raio/Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul entraram em quadra na última quarta-feira, dia 23 de abril, no Centro de Esportes e Educação (CEE) José Cortez, pela 31ª Copa Metropolitana de Futsal, competição realizada pela Liga Campineira de Futsal. O Sub 16 conquistou uma vitória convincente, enquanto o Sub 18 arrancou um empate em confronto disputado contra adversário de alto nível.

Foto: Raio/DEL

O Sub 16 dominou o Clube de Regatas Bandeirantes, de Bragança Paulista, do início ao fim e venceu por 5 a 1 com uma atuação coletiva de alto nível, em partida válida pela quinta rodada da competição. Breno marcou três gols, enquanto Anthoni e Christopher completaram o placar. A equipe apresentou marcação forte, boas trocas de passe e eficiência no ataque, construindo o resultado com autoridade ao longo de toda a partida.

Destaque também para os goleiros Rian Souza e Enzo Zuccolau, que realizaram grandes defesas e garantiram segurança ao time durante todo o jogo. Com o resultado, o Sub 16 segue invicto na competição e ocupa a segunda colocação, com três jogos a menos em relação ao líder.

Em quadra, o Raio teve Rian Pocaia e Enzo Zucolau no gol. Na linha jogaram Anthoni Pereira, Breno Caixeta, Cristopher Guzman, Enzo Fagundes, João Pedro Passoni, João Victor Moraes, Leonardo Loiola, Lucas Marrique, Luís Otávio Linos, Miguel Beneti, Pedro Couto, Pedro Luan e Thiago Madruga.

Sub 18

No confronto do Sub 18, pela terceira rodada da Liga Campineira, a equipe enfrentou o qualificado time Mulek’s Futsal, de Hortolândia, terminando com o empate por 2 a 2. Os gols vargengrandenses foram marcados por Miguel e Rafael Cossi. Mesmo sem a vitória, o time mostrou organização, intensidade e espírito coletivo do começo ao fim, em atuação que evidencia a evolução do grupo na competição.

O time entrou em quadra com os goleiros João Pedro e João Vítor. Na linha estavam Alisson Carozi, Ari Ribeiro, Bruno Leopoldo, Fabrício Linos, Gabriel Lima, João Pedro Darozzi, Marcus Vinicius do Nascimento, Mateus Serafim, Mateus Lemes, Miguel Gomes, Pedro Corali, Raphael Cossi e Vinicius Azevedo.