Em Mococa, professora é suspeita de amarrar aluno

Uma professora da Escola Municipal de Ensino Básico Madre Carmen de Jesus Salles, em Mococa, foi afastada de suas funções após ser acusada de amarrar uma criança de 2 anos com um lençol em uma cadeira durante o horário do almoço. O caso foi denunciado por uma coordenadora pedagógica e encaminhado à promotoria e ao jurídico do município.
A mãe do menino relatou que soube do ocorrido pela secretária de Educação e que, antes do episódio, o filho já apresentava mudanças de comportamento, como choro diário e resistência em entrar na sala de aula. Segundo ela, ao menos uma outra criança também teria sido submetida à mesma prática pela docente.
A secretária municipal de Educação, Fátima Regina Donato Maziero, explicou em reportagem divulgada no portal G1 que o caso foi denunciado pela coordenadora pedagógica da escola e que, assim que tomou conhecimento, a administração providenciou a documentação necessária e encaminhou o relato às autoridades. Segundo ela, a conduta da diretora da unidade — mãe da professora investigada — também está sendo apurada no âmbito da sindicância aberta pelo município.
A defesa da professora afirmou que o episódio foi um mal-entendido e que a intenção era garantir segurança e conforto à criança, que estava agitada. O delegado Mauro Bacci, responsável pelo caso, informou ao G1 que a investigação buscará determinar se outras crianças foram vítimas e se a situação configura apenas maus-tratos ou também infrações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como submeter a criança a vexame.
A Prefeitura de Mococa afirmou ao G1 que não compactua com condutas que comprometam a integridade física ou emocional dos alunos e que a profissional será responsabilizada conforme os desdobramentos das investigações. A mãe da vítima e a secretária de Educação seriam ouvidas pela Polícia Civil na quarta-feira, dia 29. A genitora pediu que a Justiça atue com rapidez, para que o ocorrido não se repita com nenhuma outra criança.
Em Mococa, professora é suspeita de amarrar aluno
Uma professora da Escola Municipal de Ensino Básico Madre Carmen de Jesus Salles, em Mococa, foi afastada de suas funções após ser acusada de amarrar uma criança de 2 anos com um lençol em uma cadeira durante o horário do almoço. O caso foi denunciado por uma coordenadora pedagógica e encaminhado à promotoria e ao jurídico do município.