Polícia Militar atende caso de violência doméstica

A Polícia Militar atendeu, na noite de 27 de abril, uma ocorrência de violência doméstica com lesão corporal na Avenida Antônio Bolonha, em Vargem Grande do Sul. O chamado foi registrado por volta das 19h46, após relatos de desinteligência entre um casal.

No local, ambos afirmaram aos policiais que a discussão evoluiu para agressões mútuas. Um deles relatou ter sido atingido na cabeça com um objeto, enquanto o outro alegou ter agido em legítima defesa diante de uma ameaça. Um cabo de vassoura quebrado foi apreendido pela equipe policial.

Os dois foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para cuidados médicos e, em seguida, levados à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista. Após prestarem esclarecimentos, foram liberados pela autoridade competente.