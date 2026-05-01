Homem foge da PM e é preso por tráfico no Jd. Santo Expedito

Um homem foi detido pela Polícia Militar por tráfico de drogas na tarde de 25 de abril, último sábado, no Jardim Santo Expedito, em Vargem Grande do Sul. Durante patrulhamento de rotina, a equipe tentou abordar o suspeito, que fugiu ao perceber a presença policial, descartando objetos pelo caminho.

Após breve acompanhamento, o indivíduo foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais encontraram a quantia de R$ 90,00 em dinheiro. Em diligências pelo trajeto da fuga, foi localizada uma sacola contendo porções de cocaína, crack e maconha.

O preso foi submetido a exame médico e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada. Ele permanece à disposição da Justiça.