Gente e Fatos

Marina Correia comemorou seus 15 anos no dia 5 último, quando recebeu todo carinho dos pais Tatiana e Paulo, do irmão Guilherme e de toda sua família. Neste sábado, dia 24, também é aniversário de sua mãe Tatiana, que será cumprimentada por toda família
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Luffy o lindo cachorro da raça lulu-da-Pomerânia, é o destaque da Coluna Momento Pet. Ele chegou na vida do casal Fernanda Gonçalves e Tabajara Ramos em agosto de 2025.
O casal contou que Luffy tem dois anos e meio e...
A proposta, no entanto, gera divergências entre representantes dos trabalhadores e do setor empresarial. Para Ademir Peres, proprietário da rede de Supermercados Peres, a medida pode trazer impactos significativos para o comércio.
Segundo ele, um dos principais desafios já enfrentados...
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