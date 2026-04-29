Gente e Fatos

Por
Gazeta
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Fisioterapeuta no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, Rafaela Muraroli, faz aniversário na sexta-feira, 1º de maio, quando recebe os parabéns dos pais Simone e Zezinho, do irmão Paulo, da cunhada Jéssica, do sobrinho João Paulo e em especial da filha Mariana

Marina Correia comemorou seus 15 anos

Marina Correia comemorou seus 15 anos no dia 5 último, quando recebeu todo carinho dos pais Tatiana e Paulo, do irmão Guilherme e de toda sua família. Neste sábado, dia 24, também é aniversário de sua mãe Tatiana, que será cumprimentada por toda família

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