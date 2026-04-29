Coluna Momento Pet: Luffy

Luffy o lindo cachorro da raça lulu-da-Pomerânia, é o destaque da Coluna Momento Pet. Ele chegou na vida do casal Fernanda Gonçalves e Tabajara Ramos em agosto de 2025.

O casal contou que Luffy tem dois anos e meio e veio morar com eles após ganhar de presente de uma amiga. Fernanda ainda completou que o lindão é seu xodó e não imagina mais viver sem ele, e que o cachorrinho é muito carinhoso e amoroso.

“A lembrança especial que temos é de quando ele foi conhecer a praia pela primeira vez e amou. Outra lembrança é de quando operei e as pessoas vinham visitá-la e Luffy ficou em volta a protegendo”, disse Fernanda.

Os cuidados com o cachorrinho é muito carinho, todas as vacinas em dia, ração de qualidade, cuidados especiais com seu pelo, passeios diários e banho no petshop a cada três semanas.

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