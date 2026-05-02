Rapaz é preso por furtar fiação do Estádio Dudu Ramão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul deteve um homem na madrugada da última terça-feira, dia 28 de abril, após ele invadir o Estádio Municipal José Garcez Tozatto, conhecido como Dudu Ramão, na Vila Santa Terezinha, próximo ao terminal rodoviário. A equipe foi acionada via Cecom depois que o sistema de monitoramento flagrou o indivíduo pulando o muro do estádio com uma bolsa preta.

A equipe da GCM abordou o suspeito durante diligências. Em busca pessoal, foram encontrados fios elétricos, aparentemente residenciais, e um alicate. Em vistoria pelo local, a equipe constatou danos no telhado do vestiário e identificou, na laje, diversos fios cortados nos vestiários masculino e feminino.

O responsável pelo local foi acionado e confirmou que o estádio estava sem energia elétrica e que os fios apreendidos pertenciam ao local, tendo sido instalados recentemente, em 23 de fevereiro. Questionado, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para exame cautelar. Ele apresentava ferimentos que, segundo ele próprio relatou, decorriam de uma agressão relacionada a uma dívida de drogas. Posteriormente, foi conduzido ao plantão policial de São João da Boa Vista e, em seguida, à UPA para atendimento. Permanece à disposição da Justiça por furto qualificado.