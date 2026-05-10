Falece proprietária da Ideal Color

Faleceu neste domingo, dia 10 de maio, por volta das 12h45, num acidente que aconteceu na Rodovia Lourival Lindório de Faria (SP – 344), que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, a empresária Eda Mara Pedro de Faria, 59 anos, que juntamente com seu esposo Paulo de Faria, era proprietária da loja Ideal Color, localizada na Rua do Comércio, em Vargem Grande do Sul.

Segundo informações, o casal estava viajando no veículo SD10 no sentido Vargem a Grama quando na altura do KM 253 +600 m, a condutora Eda teria perdido o controle do veículo, saindo da pista, entrando em uma área de mata ao lado, com o veículo capotando diversas vezes.

Foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros para a retirada das vítimas, que ficaram presas às ferragens do veículo.

Eda e Paulo foram socorridos, sendo ela encaminhada pelo Corpo de Bombeiro ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde veio a falecer após ter dado entrada no Hospital.

Já Paulo, 65 anos, foi socorrido no Hospital de São Sebastião da Grama, sendo depois levado ao Hospital da Unimed em São João da Boa Vista, onde passa por exames. Seu estado é estável.

O casal, que se estabeleceu em Vargem há vários anos, é muito conhecido pela sua atuação no comércio da cidade, trabalhando principalmente na área de fotografias, xerox e impressões.

Eda deixa os filhos Alexandre e Graziela e o neto Arthur. Seu sepultamento será em Caconde.