Vargem está em 415º lugar no Estado no Índice de Progresso Social

Um ranking divulgado nesta quarta-feira, dia 20, pelo instituto Imazon apontou as cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026. O levantamento avaliou os 5.570 municípios do país, No Estado de São Paulo, foram analisadas 645 cidades. Pelo ranking, Vargem Grande do Sul ocupa a 415ª colocação no Estado, com Índice de Progresso Social (IPS) de 64.95.

Região

Entre os municípios da região, o melhor colocado foi Águas da Prata, em 14º lugar e IPS de 70.44. São João da Boa Vista ficou na 19ª colocação, com IPS 6994. Bem abaixo, vem Itobi (292º lugar e IPS 66.10), São José do Rio Pardo (369º lugar/IPS 65.42), Espírito Santo do Pinhal (374ª colocação/IPS 65.38), depois Vargem (415ª colocação/IPS 64.95), seguida por Divinolândia (429º lugar/IPS 64.80), Casa Branca (542º lugar/IPS 63.24), São Sebastião da Grama (579º lugar/IPS 62.54), Aguaí (581º lugar/IPS 62.49) e Caconde (630º lugar/IPS 60.07).

Melhor e pior cidade do Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto (SP) foi apontada como a melhor cidade para se viver no Brasil. O município da região de São Carlos recebeu IPS nota 73,1, em uma escala que vai de 0 a 100. Em último lugar aparece Uiramutã, em Roraima, com 42,44 pontos.

Cálculo

O cálculo é feito pelo Índice de Progresso Social (IPS), que mede e classifica a qualidade de vida com base em 57 indicadores sociais e ambientais. As informações vêm de fontes públicas como DataSUS, IBGE, Inep e MapBiomas. Diferentemente do PIB, que mede a riqueza gerada, o IPS quer saber se essa riqueza chega à vida das pessoas. A nota média do Brasil ficou em 63,40, uma melhora pequena em relação a 2025 (63,05) e 2024 (62,85).

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