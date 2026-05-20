Vargem está em 415º lugar no Estado no Índice de Progresso Social

Por
Gazeta
-

Um ranking divulgado nesta quarta-feira, dia 20, pelo instituto Imazon apontou as cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026. O levantamento avaliou os 5.570 municípios do país, No Estado de São Paulo, foram analisadas 645 cidades. Pelo ranking, Vargem Grande do Sul ocupa a 415ª colocação no Estado, com Índice de Progresso Social (IPS) de 64.95.

Região
Entre os municípios da região, o melhor colocado foi Águas da Prata, em 14º lugar e IPS de 70.44. São João da Boa Vista ficou na 19ª colocação, com IPS 6994. Bem abaixo, vem Itobi (292º lugar e IPS 66.10), São José do Rio Pardo (369º lugar/IPS 65.42), Espírito Santo do Pinhal (374ª colocação/IPS 65.38), depois Vargem (415ª colocação/IPS 64.95), seguida por Divinolândia (429º lugar/IPS 64.80), Casa Branca (542º lugar/IPS 63.24), São Sebastião da Grama (579º lugar/IPS 62.54), Aguaí (581º lugar/IPS 62.49) e Caconde (630º lugar/IPS 60.07).

Melhor e pior cidade do Brasil
Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto (SP) foi apontada como a melhor cidade para se viver no Brasil. O município da região de São Carlos recebeu IPS nota 73,1, em uma escala que vai de 0 a 100. Em último lugar aparece Uiramutã, em Roraima, com 42,44 pontos.

Cálculo
O cálculo é feito pelo Índice de Progresso Social (IPS), que mede e classifica a qualidade de vida com base em 57 indicadores sociais e ambientais. As informações vêm de fontes públicas como DataSUS, IBGE, Inep e MapBiomas. Diferentemente do PIB, que mede a riqueza gerada, o IPS quer saber se essa riqueza chega à vida das pessoas. A nota média do Brasil ficou em 63,40, uma melhora pequena em relação a 2025 (63,05) e 2024 (62,85).

Leia reportagem completa na edição de sábado, da Gazeta de Vargem Grande

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui