Classificados

Últimos artigos
Jovem de Vargem perde a vida perto do pedágio
O jovem Caio José Caixeta, de 18 anos, morador de Vargem Grande do Sul, morreu na noite de quinta-feira, 21 de maio, após ser atropelado por um caminhão Scania na Rodovia SP-344, nas proximidades da praça de pedágio entre...
Acidente na SP-344 deixou 5 vítimas fatais na região
Um acidente de trânsito de grandes proporções na Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), entre São João da Boa Vista e Aguaí, deixou cinco mortos e um ferido grave na noite de sábado, 16 de maio. A colisão ocorreu por...
Jovens são apreendidos com drogas em praça perto de escola
Duas equipes da Polícia Militar e agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam, na tarde desta segunda-feira, dia 18, dois adolescentes com drogas na Praça da Emeb Nair Bolonha, na Rua Julieta Geremias Nora com a Rua Aristóteles Dias de...