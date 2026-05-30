Motorista embriagado bate em comércio em Casa Branca

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de embriaguez ao volante no Jardim Macaúba, em Casa Branca, na tarde do domingo, dia 24. O condutor de um veículo do tipo gaiola perdeu o controle da direção e colidiu contra um estabelecimento comercial. O motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Tanto o condutor quanto a passageira que estava no veículo sofreram ferimentos e foram encaminhados para o pronto atendimento médico. O veículo foi recolhido administrativamente e os respectivos autos de infração de trânsito foram elaborados. A ocorrência foi apresentada na delegacia com o acompanhamento de testemunha e representante do estabelecimento atingido. Após os procedimentos legais, o condutor foi liberado pela autoridade policial.