Procurado é encontrado escondido em telhado em Itobi

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar no Jardim Caldeirão, em Itobi, na tarde de terça-feira, dia 26. A ação foi realizada em conjunto por equipes de radiopatrulhamento e do Comando de Grupo Patrulha, que se deslocaram a uma residência após informações sobre o paradeiro do indivíduo. Com autorização para entrada no imóvel, os policiais encontraram o procurado escondido sobre o telhado da casa, em tentativa de fuga.

Após a abordagem, o homem foi detido com uso de algemas, diante do fundado receio de evasão. Em seguida, foi conduzido para exame cautelar e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.