Cães são resgatados em situação de risco em Vargem

A Associação dos Amigos dos Animais (Aama) foi acionada na quarta-feira, dia 27, para atender um caso de abandono em Vargem Grande do Sul. Ao se dirigir ao local, Evania Coracini, que preside a entidade, constatou dois cachorros muito magros e fracos, um deles inclusive tinha um dos olhos vazado.

Os cães foram levados e estão sob os cuidados da Evania. Ela destacou que o abrigo da Aama está lotado e não possui mais capacidade para receber novos animais. O abrigo atualmente mantém cerca de 300 animais, entre cães e gatos e até mesmo alguns animais de grande porte, que foram resgatados em situações de maus-tratos ou de abandono na cidade.

De acordo com Evania, os cachorros foram avistados andando em via pública movimentada, sob o risco de serem atropelados. “Eles estavam atordoados, na frente dos carros. Pelo jeito que estavam, pareciam que tinham acabado de ser abandonados”, relatou. “Eu estava no hospital e eles estavam ali na rua, desorientados. Todos olhando e ninguém fazia nada”, lamentou.

Ela conseguiu se aproximar dos animais e verificou que os dois cachorros, um macho e uma fêmea, estavam bastante debilitados. “Ele estava com larvas nas costas e os dois estavam com muita fome, sede e caquéticos por estarem há vários dias sem alimentos. Ela ainda tinha o olhinho furado”, disse. “Eu sem saber o que fazer e onde levar, pois a Aama está na batalha grande para cuidar dos animais que temos, trouxe para minha casa, pois eu não poderia deixar eles nessa situação”, explicou.

Ela pediu ajuda com ração, sachês, e doações para o bazar pois são muitos animais sob o cuidado da entidade. “Eu luto para salvar eles e sei o quanto é grande a batalha e as despesas”, afirmou. Evania pede maior conscientização das pessoas no momento de adotar um bichinho de estimação, que considerem todos os fatores, para evitar ainda mais abandonos na cidade. Ela também pediu punição mais dura para pessoas que praticam maus-tratos e solicitou também mais campanhas de castração de animais.

Ajude a Aama

Para seguir com o trabalho de acolhimento dos animais, a Aama mantém um feirão solidário realizado todos os sábados em um galpão localizado na Rua Ema Carminete Guimarães, 80, no Jardim São José, próximo ao Posto de Molas Toquini. O bazar atende ao público das 9h às 17h.

Além das vendas realizadas durante o feirão, a entidade também recebe doações da população para ajudar no custeio das despesas diárias. A dirigente reforça que qualquer tipo de colaboração faz diferença, seja por meio de doações, compras no feirão ou apoio voluntário. A iniciativa busca garantir alimentação, medicamentos, atendimento veterinário e melhores condições para os animais acolhidos pela associação.

Mais informações e doações podem ser feitas pelo WhatsApp: (19) 99457-1254.