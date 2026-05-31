Corpus Christi reúne fiéis e mantém tradição em Vargem

Celebrações religiosas e confecção dos tapetes mobilizam comunidades católicas da cidade nesta quinta-feira

Mesmo sem ser considerado feriado nacional, a próxima quinta-feira, 4 de junho, será de celebração religiosa e movimentação nas comunidades católicas de Vargem Grande do Sul por conta de Corpus Christi. A data, uma das mais importantes do calendário da Igreja Católica, será marcada por missas, procissões e pela tradicional confecção dos tapetes coloridos organizados pelas paróquias do município.

A expressão Corpus Christi, em latim, significa “Corpo de Cristo” e celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Instituída no século XIII pelo papa Urbano IV, a solenidade acontece sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade e reúne manifestações públicas de fé em diversas cidades brasileiras.

Em Vargem Grande, os preparativos envolvem fiéis de diferentes idades, que participam da produção dos tapetes confeccionados com serragem, pó de café, flores e outros materiais. A tradição simboliza acolhimento e reverência à passagem do Santíssimo Sacramento durante as procissões realizadas após as celebrações religiosas.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a preparação dos tapetes terá início ainda na noite de quarta-feira, com participação das pastorais e movimentos da comunidade. Na quinta-feira, a programação contará com missa, procissão e bênção do Santíssimo às 8h.

Já na Paróquia Sant’Ana, a confecção dos tapetes começará às 8h. A missa da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo será celebrada às 15h. A celebração terá como reflexão a passagem bíblica “Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente” (João 6,51).

A Paróquia Santo Antônio também realizará programação especial no dia 4 de junho. Os fiéis irão confeccionar o tradicional tapete a partir das 8h. Às 16h, acontece a missa de Corpus Christi, seguida de procissão, marcando também o início da novena da comunidade.

No Jardim Paulista as festividades serão na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, a programação terá início às 4h da manhã, com a confecção do tradicional tapete decorativo, e a Santa Missa será celebrada às 9h.

A Paróquia São Joaquim realizará, na quinta-feira, dia 4, a tradicional confecção do tapete de Corpus Christi, com início às 5h da manhã. A atividade contará com a colaboração das crianças da catequese, membros da igreja e voluntários da comunidade.

A paróquia convida toda a população a participar desse momento de fé, união e tradição religiosa, contribuindo na montagem dos tapetes que ornamentarão o percurso da celebração.

Logo após a confecção, às 8h, será celebrada a Santa Missa em comemoração à Corpus Christi, reunindo fiéis em um momento especial de oração e devoção.