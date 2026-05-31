Reaberta licitação para a realização da 30ª Festa da Batata

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul reabriu o processo de licitação para a contratação de empresa especializada responsável pela realização da 30ª Festa da Batata, prevista para setembro de 2026. O aviso de reabertura da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 foi publicado na edição de quinta-feira, dia 28, do Diário Oficial do Município, com prazo para entrega de propostas a partir de 29 de maio, e a abertura marcada para o dia 22 de junho, às 9h, no Portal de Compras Públicas.

O processo havia sido aberto pela primeira vez no início de abril, quando o edital foi publicado no Diário Oficial do Município. Na ocasião, a administração municipal apresentou as condições do certame: o critério de julgamento seria o maior lance, com valor inicial de R$ 5 mil, e a empresa vencedora receberia a permissão de uso precário e o direito de exploração comercial do Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, incluindo a receita proveniente da venda de ingressos, ficando responsável por arcar com todos os custos dos shows. O prazo para apresentação de propostas encerrou no dia 15 de abril, mas nenhum interessado se apresentou. A licitação foi então declarada deserta pela própria prefeitura.

A situação se repete em relação ao ano anterior. Em 2025, a Festa da Batata também não aconteceu após licitação deserta. Conforme já noticiado pela Gazeta de Vargem Grande, o chamamento publicado em agosto daquele ano deixou pouco mais de 20 dias entre a eventual escolha de uma empresa e a realização do evento, tempo considerado insuficiente para organizar uma festa de tal porte, com altos custos e necessidade de atrair público suficiente para cobrir os investimentos. A última edição da Festa da Batata realizada em Vargem Grande do Sul foi em 2024.

Edição 2026

Com a reabertura, a prefeitura mantém as mesmas condições do edital anterior e amplia o prazo para que interessados possam se planejar com mais antecedência. O presidente da Comissão Organizadora da Festa, Juliano Scacabarozzi, havia explicado em entrevista à Gazeta em abril, que a empresa vencedora terá direito de explorar comercialmente os quatro dias do evento. A administração municipal, que vem adotando contenção de gastos desde o início da gestão do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), não irá bancar show com entrada gratuita nesta edição, prática que existia em anos anteriores. A contribuição do poder público se limitará à manutenção e limpeza do Recinto, entregue em condições para uso.

A programação prevista para a 30ª edição inclui quatro noites de shows com artistas de projeção nacional, além de rodeio em touros, provas de tambores e de team penning ao longo dos dias 24, 25, 26 e 27 de setembro. O dia 26 coincide com o aniversário do município. O edital exige estrutura de grande porte, com arquibancadas cobertas, camarotes, área VIP de no mínimo mil metros quadrados, palco com equipamentos de som, iluminação e painéis de LED, praça de alimentação coberta e postos de apoio de segurança e fiscalização.

Informações sobre o edital estão disponíveis no Portal de Compras Públicas e na página eletrônica da prefeitura, em vgsul.sp.gov.br/licitacao. Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br.