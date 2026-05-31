Inscrições para as Moradias Populares em Itobi tem início

As inscrições abrem nesta segunda-feira, dia 1º de junho

A população de Itobi já pode se preparar para realizar o sonho da casa própria. As inscrições para o programa de Moradias Populares terão início nesta segunda-feira, dia 1º de junho, às 9h, e seguem até o dia 10 de junho.

O cadastro deverá ser realizado exclusivamente de forma online, por meio do site da CDHU, através do link www.cdhu.sp.gov.br.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição e garantir o preenchimento correto de todas as informações solicitadas no sistema. É importante também ter em mãos os documentos pessoais e comprovantes necessários para facilitar o processo de inscrição.

O programa habitacional busca beneficiar famílias do município, oferecendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida por meio do acesso à moradia própria.

Em caso de dúvidas, os interessados devem procurar a Prefeitura Municipal de Itobi ouentão ligar para o Alô CDHU, pelo número 0800 000 2348.