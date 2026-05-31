Na Vila Santa Terezinha, homem é detido por tráfico

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Avenida Manoel Gomes Casaca, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul, na noite de sexta-feira, dia 22. Durante patrulhamento tático, a equipe de Força Tática abordou o indivíduo, que transitava de bicicleta, e localizou porções de cocaína e crack, dinheiro e um aparelho celular. Questionado, ele confessou que vendia drogas e que o dinheiro era proveniente da atividade ilícita.

Durante a prisão, familiares tentaram impedir a ação policial e apresentaram comportamento hostil, sendo necessário o uso de força física e de munições de impacto controlado para contenção e preservação da segurança de todos. Ao todo, foram apreendidas 16 porções de cocaína, 16 eppendorfs de crack, R$ 122,00 em dinheiro e um aparelho celular. O homem foi conduzido para exame cautelar e apresentado no plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.