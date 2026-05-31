Homem é preso por agredir companheira grávida no Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha na noite de sexta-feira, 30 de maio, na Rua Caetano Cipola, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 21h18 pelo Cabo PM Leite e pelo Soldado PM Jangoas, acionados via Copom para atender uma agressão entre casal em via pública, com apoio do Cabo PM Aniceto e do Cabo PM Moreira.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram o casal em vias de fato na rua. Ao avistar a viatura, os dois se afastaram. Em contato com a vítima, ela relatou estar grávida e que, após uma discussão por motivos fúteis, o companheiro partiu para a agressão física, desferindo socos e tapas e mordendo sua cabeça. Ela apresentou os ferimentos causados pelas agressões. Questionado, o agressor permaneceu em silêncio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor por lesão corporal no âmbito familiar, com uso de algemas para garantir a integridade física de todos os envolvidos. As partes foram encaminhadas à UPA de São João da Boa Vista, onde o médico confeccionou o laudo cautelar. A ocorrência foi apresentada ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira ratificou a prisão em flagrante. O agressor foi recolhido à cadeia pública local.