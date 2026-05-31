Quatro são detidos por tráfico no Jardim Fortaleza

Quatro pessoas foram detidas na noite de domingo, 25 de maio, por tráfico de drogas na Rua Elizeu Garrido, nº 404, no Jardim Fortaleza, área conhecida como Favelinha, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 20h30 pelo cabo PM Wesley e pelo soldado PM Emiliano, com apoio do cabo PM Salomão, do cabo PM Márcio e de agentes da Guarda Civil Municipal.

A equipe foi até o endereço após denúncias anônimas de moradores que, por medo de represálias, não quiseram se identificar. Segundo os relatos, o tráfico ocorria de forma contínua no local, e a residência era utilizada pelos envolvidos tanto para pernoite quanto como depósito de entorpecentes. Ao adentrar a via, os policiais flagraram os indivíduos saindo da casa. Ao notar a presença policial, eles tentaram retornar ao interior da residência, mas foram abordados e submetidos a busca pessoal.

Com o primeiro detido foram encontrados R$ 30,00 em espécie e duas porções de maconha. Com o segundo, R$ 55,00, seis eppendorfs (pinos) de cocaína e uma pedra de crack. Com o terceiro, R$ 15,00 e duas porções de cocaína. Com o quarto, R$ 190,00, um pino de cocaína e duas porções de maconha. Na busca realizada dentro da residência, os policiais localizaram um celular, 13 porções de maconha e quatro pinos de cocaína idênticos aos encontrados com os detidos. Questionados, todos admitiram realizar o tráfico no local.

Os quatro foram encaminhados à UPA de São João da Boa Vista, onde foram atendidos pela médica que elaborou os laudos cautelares. Apresentados ao plantão policial de São João da Boa Vista, o delegado Caio Ricardo Alves ratificou as vozes de prisão e apreensão, registrando o boletim de ocorrência. Um dos detidos foi liberado à mãe por ser menor de 18 anos. Um segundo permaneceu preso e foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista. Os outros dois, também adolescentes, foram encaminhados à Fundação Casa de Campinas, à disposição da Justiça.